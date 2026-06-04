ผอ.โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ชูแนวคิด “ฟังเสียงชาวบ้าน” ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ห่างไกล

กาญจนบุรี – ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สังขละบุรี เปิดเผยแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนโดยยึดหลัก “ฟังเสียงชาวบ้าน” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางและออกแบบอนาคตการเรียนรู้ของเด็กในชุมชน มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง
นายชัยศักดิ์ ภูมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ตำบลไร่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า โรงเรียนบ้านกองม่องทะ พร้อมด้วยโรงเรียนในเครืออีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาขาบ้านสาละวะ โรงเรียนสาขาบ้านไล่โว่ ห้องเรียนบ้านเกาะสะเดิ่ง และห้องเรียนเกริงสะดา ได้นำกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) ควบคู่กับการประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation : DE) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวมุ่งเน้นการทบทวนและถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของชุมชน ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การกำหนดภาพอนาคตร่วมกันของโรงเรียน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตอบคำถามสำคัญ อาทิ โรงเรียนต้องการผู้บริหารแบบใด ครูแบบใด นักเรียนควรเติบโตเป็นคนลักษณะใด รวมถึงบทบาทของผู้ปกครองและชุมชนในการสนับสนุนการศึกษา
นายชัยศักดิ์กล่าวว่า กระบวนการดังกล่าวยังช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและเป้าหมายร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว
จากผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน พบว่า ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต้องการเห็นการพัฒนาการศึกษาในมิติด้าน “คุณภาพ” มากกว่าการขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว จึงถึงเวลาที่ต้องมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง
โรงเรียนบ้านกองม่องทะและเครือข่ายสาขาจึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาใหม่ โดยวางเป้าหมายสู่การเป็น “โรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ห่างไกล” ที่สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเทศในอนาคตต่อไป.