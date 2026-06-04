ผบช.ภ.7 เปิดฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 8 จังหวัด ยกระดับรับมืออาชญากรรมรุนแรง เสริมทักษะยุทธวิธี-การใช้อาวุธ

เพชรบุรี – ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ระดับตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัด 8 จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมรับมืออาชญากรรมรุนแรงและสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ พร้อมเสริมความรู้ด้านยุทธวิธีและทักษะการใช้อาวุธให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–5 มิถุนายน 2569
ภายในพิธีมี พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วม อาทิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนจากจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม
การฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินการโดยกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 โดยคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในชุดปฏิบัติการพิเศษจากทั้ง 8 จังหวัด จังหวัดละ 10 นาย ประกอบด้วยหัวหน้าชุดและผู้ควบคุม 2 นาย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 8 นาย รวมทั้งสิ้น 80 นาย
พล.ต.ท.พิสิฐ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์อาชญากรรมมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ผู้ก่อเหตุหลายรายมีทักษะในการใช้อาวุธและวางแผนก่อเหตุอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการทบทวนและพัฒนาทักษะด้านยุทธวิธี การใช้อาวุธ การเข้าระงับเหตุ และการปฏิบัติการในสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคย มีความพร้อม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย” พล.ต.ท.พิสิฐ กล่าว
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจากการเว้นระยะห่างจากการฝึกอาจส่งผลให้ทักษะลดลง จึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นและฟื้นฟูความพร้อมอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนกำลังพลที่มีความเชี่ยวชาญในงานปฏิบัติการพิเศษ รองรับภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 7
ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในระดับจังหวัด ให้สามารถเผชิญเหตุอาชญากรรมร้ายแรง เหตุการณ์วิกฤต และภารกิจด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป