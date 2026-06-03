ส่งกลับต่อเนื่อง! ชาวเขมรพ้นโทษในไทยอีก30คน พร้อมผู้ติดตาม 3 คนผ่านด่านชายแดนจันทบุรี

จันทบุรี- กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี สนับสนุนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการส่งกลับผู้ต้องโทษชาวเขมร ที่พ้นโทษตามกระบวนการกฎหมายของไทยกลับบ้านเกิดพร้อมผู้ติดตามรวม 33คน ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
เมื่อเวลา 11.00น.วันนี้ (3 มิ.ย. ) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้อำนวยความสะดวกให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการผลักดันบุคคลสัญชาติกัมพูชา จำนวน 30 คน และผู้ติดตาม 3คน ที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมของไทยจนสิ้นสุดตามคำพิพากษาและพ้นโทษแล้วให้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิด ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
โดยเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ที่กระทำความผิดในคดีต่าง ๆ อาทิ ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดอาญาอื่น ๆ
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นภารกิจตามกฎหมายในการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษ มิใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายการควบคุมชายแดนแต่อย่างใด และยังสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการรักษาความมั่นคงของประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
กองทัพเรือยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลัง พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่อง