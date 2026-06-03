ผู้ประกอบการเกาะเสม็ด ประกาศยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุร้าย นทท.

ระยอง – ปธ.สภาท่องเที่ยวฯ พร้อมนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด แถลงแสดงความเสียใจเหตุคนร้ายบุกห้องพยายามข่มขืน นทท.ในรีสอร์ทหรู เตรียมจัดประชุมใหญ่ยกระดับความปลอดภัย ขณะผู้การฯตำรวจ ลงพื้นที่มอบนโยบายตำรวจในพื้นที่พรุ่งนี้ หวั่นกระทบคอนเสิร์ตเสม็ดอินเลิฟ
จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัย "ทริปเกาะเสม็ดสุดหลอน" หลังเข้าพักรีสอร์ทหรูระดับ 4-5 ดาว แต่กลับมีคนร้ายบุกเข้าห้องพักหวังล่วงละเมิดทางเพศ โชคดีคนรักช่วยเหลือไว้ได้ทัน อีกทั้งผู้เสียหายยังจวกยับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความหละหลวม ไร้ รปภ. ซ้ำผู้บริหารยังคิดนำห้องเกิดเหตุไปขายต่อ ซึ่งหลังข้อความดังกล่าวถูกโพสต์ลงโลกออนไลน์ได้ไม่นาน รีสอร์ทที่เกิดเหตุ ได้ออกแถลงการณ์ด่วนยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบตัวคนร้ายได้ภายใน 30 นาที
พร้อมระบุว่าผู้ก่อเหตุชี้เป็นบุคคลภายนอก พร้อมน้อมรับผิดและขออภัยปมการสื่อสารของผู้บริหารที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ก่อเหตุซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหน้าเกาะเสม็ด ม.4 ต.เพ อ.เมืองระยอง จับกุมได้ที่บริเวณไซด์งานก่อสร้างใกล้ที่เกิดเหตุ หลังตรวจสอบกล้องวงปิด ทราบชื่อคือ นายณัฐพงษ์ หมายถูก อายุ 31 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอ้างว่า เห็นผู้เสียหายเข้าพักในห้องใกล้บริเวณที่ตนเองทำงานอยู่จึงเกิดความต้องการทางเพศ และได้อาศัยช่วงเวลากลางคืนย่องเข้าไปภายในห้องพักด้วยเจตนาจะข่มขืน
แต่ผู้เสียหายตื่นขึ้นมาและร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ทำให้ตนตกใจและรีบหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
โดยในวันพรุ่งนี้ (4 มิ.ย.) พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง จะเดินทางลงพื้นที่เกาะเสม็ด เพื่อมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันเหตุการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เกาะเสม็ด ป้องกันผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดระยองโดยรวม
ขณะที่ นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และนายพิศณุ เขมะพรรค์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด ได้แถลงแสดงความเสียใจต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยยืนยันว่า หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะเร่งวางมาตรการป้องกันเหตุร้าย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่เสม็ดอินเลิฟที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิ.ย.นี้
นอกจากนั้นยังได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องที่ และผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดโดยเร่งด่วน และจะมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่สาธารณะ จุดท่าเทียบเรือ เส้นทางสัญจรรอบเกาะ จัดระบบตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ 24 ชม.
รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ และจัดเตรียมช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยว และกำชับผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วย
“ ในวันพรุ่งนี้(4 มิ.ย.)จะมีการประชุมผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด เจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน รวมไปถึงหน่วยกู้ภัย เพื่อเพิ่มมาตรการคุมเข้มในช่วงการจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่เสม็ดอินเลิฟ วันที่ 6 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวพี่จะเดินทางมาร่วมงาน” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กล่าว