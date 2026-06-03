“ทนายโนบิ” พร้อมนักธุรกิจสาว หอบหลักฐานฟ้อง “กระต่ายพรรณนิภา” ข้อหาฉ้อโกง

สกลนคร-ทนายโนบิ พร้อมนักธุรกิจสาวสกลนครหอบหลักฐานขึ้นศาลฟ้องนักร้องดัง กระต่าย พรรณนิภา ข้อหาฉ้อโกง แฉพฤติกรรม หลังพบนำบิลส่วนตัวมาเบิกจ่ายกับทางบริษัทของนักธุรกิจสาว ทั้งชอปปิ้งส่วนตัว เบิกจ่ายซ้ำซ้อน พบบิลทิพย์มากถึง 22 รายการ ส่อเจตนาทุจริตชัดเจน
กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจและวงการบันเทิง เมื่อนางสาวสวรีย์ เลิศไพบูลวณิช หรือกิ๊ก นักธุรกิจสาวชาวสกลนคร เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมชื่อดัง Bunny มอบหมายให้ นายกฤษฎา โลหิตดี หรือทนายโนบิ ทนายความชื่อดังพร้อมทีมทนายนำพยานหลักฐานเข้ายื่นฟ้องดำเนินคดีอาญากับนักร้องสาวชื่อดัง กระต่าย พรรณนิภา ในฐานความผิดฉ้อโกง ต่อศาลจังหวัดสกลนคร หลังตรวจสอบพบพฤติกรรมการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายบริษัทอันเป็นเท็จ หรือบิลทิพย์ จำนวนมากถึง 22 ครั้ง
สืบเนื่องจากนางสาวสวรีย์ นักธุรกิจ และกระต่าย พรรณนิภา นักร้อง ได้ตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนทางธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Bunny โดยแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งกระต่ายดูแลด้านการตลาดและโฆษณา ส่วนคุณกิ๊กรับผิดชอบด้านสินค้าและระบบบัญชี ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันว่า หากมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือของใช้สำหรับทีมงาน ให้ทางกระต่ายสำรองจ่ายไปก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนจากบริษัทเป็นรายเดือน
ทว่าจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อกระต่าย พรรณนิภา ได้ตัดสินใจฉีกสัญญา พร้อมทั้งลบตะกร้าสินค้าและคลิปวิดีโอโปรโมตออกจากช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทและนำไปสู่การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีอย่างละเอียดจากทางฝั่งโจทก์ จากการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว ทางคุณกิ๊กพบความผิดปกติการเบิกจ่ายหลายรายการ โดยระบุว่ากระต่ายได้นำสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างว่า เป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพื่อขอเบิกเงินจากบริษัท ทางทีมทนายความจึงได้รวบรวมหลักฐานและชี้แจงพฤติการณ์เบิกจ่ายทิพย์ ที่สำคัญไว้ในคำฟ้อง
อาทิ ช้อปปิ้งออนไลน์ แต่เบิกเป็นค่าข้าวทีมงาน, นำสลิปโอนเงินจ่ายค่าสินค้าออนไลน์ให้กับพนักงานขนส่งพัสดุ มาตั้งเบิกกับบริษัทโดยอ้างว่าเป็นค่าอาหารสำหรับทีมงานหลายครั้ง, เบิกค่าน้ำมันไปเล่นคอนเสิร์ตส่วนตัว นำใบเสร็จค่าน้ำมันจากการขับรถเดินทางไปรับงานแสดงคอนเสิร์ตส่วนตัวตามจังหวัดต่างๆ มาผลักภาระตั้งเบิกกับบริษัท โดยอ้างว่าเป็นค่าน้ำมันสำหรับการเดินทางไปทำคอนเทนต์หรือไปส่งพนักงาน,
โอนเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง นำสลิปการทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว หรือเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของตนเอง มาตั้งเบิก โดยอ้างว่าเป็นค่าอาหารหรือค่าจัดทำคอนเทนต์, นำบิลทำเล็บ อ้างทำคอนเทนต์นำใบเสร็จค่าน้ำมันในวันที่เดินทางไปทำกิจธุระส่วนตัวและเสริมความงาม (ทำเล็บ) มาเบิกโดยอ้างว่าเดินทางไปถ่ายทำสื่อโฆษณาให้แบรนด์
ทั้งยังใช้สลิปแฟนเลี้ยงหมูกระทะ นำสลิปโอนเงินจากบัญชีธนาคารของชายคนรัก (แฟนหนุ่ม) ที่ไปรับประทานหมูกระทะเป็นการส่วนตัว มาตั้งเบิกบริษัทโดยเขียนข้อความอ้างว่าเลี้ยงหมูทะทีมงาน ทั้งที่ข้อเท็จจริงทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ออฟฟิศ
นายกฤษฎา โลหิตดี หรือทนายโนบิ ทนายความฝ่ายโจทก์ เปิดเผยว่าแม้จำนวนเงินในบางรายการอาจดูไม่สูงนัก แต่พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นความผิดซ้ำซากและต่อเนื่องถึง 22 ครั้ง หรือ 22 กรรม ซึ่งความผิดฐานฉ้อโกงแต่ละกรรมมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ทำให้โจทก์มองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาทุจริตอย่างชัดเจน นอกจากนี้การยกเลิกสัญญาของกระต่ายยังส่งผลให้บริษัทของคุณกิ๊กได้รับความเสียหายมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ทางโจทก์จึงตัดสินใจดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจและทวงคืนความยุติธรรม
ความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายนั้นเป็นความผิดอันยอมความได้ หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยเจรจาและตกลงกันได้ ก็มีโอกาสที่จะหาแนวทางยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง ทางฝั่งของน้องกระต่ายเองก็ยังมีสิทธิและโอกาสนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองในชั้นศาลได้เต็มที่
ตามหลักกฎหมาย ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ต้องถือว่าผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดสกลนคร โดยศาลมีการออกหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานตามกระบวนการทางยุติธรรมในวันที่ 3 สิงหาคม 2569
นายสมเกียรติ โรจวรกมล ทนายความ กล่าวว่าการทำธุรกรรมในลักษณะ เบิกทิพย์ หรือการเบิกจ่ายในรายการที่ไม่มีอยู่จริง รวมถึงการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน ถือเป็นการทุจริตอย่างชัดเจนตามกฎหมาย ในประเด็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อลบข้อมูลหรือจัดการตะกร้าสินค้าของคู่ค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พร้อมเตือนว่าการปิดกั้นช่องทางทำมาหากินของผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการกระทำที่ขาดความเห็นอกเห็นใจในการทำธุรกิจ และอาจมีผลทางกฎหมายตามมา หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง ผู้เกี่ยวข้องควรเตรียมรับผลทางกฎหมายที่ตามมาให้ดี
ขณะที่นางสาวสวรีย์ หรือกิ๊ก กล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำตาซึมว่า ตอนนี้มีกระบวนการสร้างโปรไฟล์อวตารขึ้นมาโจมตีตนและสินค้า หนำซ้ำยังลามไปถึงพูดจาให้ร้ายแม่ของตนที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งได้ไม่นานมานี้ อยากขอร้องให้กลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีหยุดพฤติกรรมดังกล่าว เพราะตอนนี้กระทบกระเทือนสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก