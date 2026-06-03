เชียงใหม่เตรียมเดินหน้าถอดบทเรียนแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นPM2.5หลังพบจุดความร้อนปี69ทะลุ1.1หมื่น ส่วนใหญ่พื้นที่ป่า

เชียงใหม่ - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จัดประชุมสรุปภาพรวมของสถานการณ์ปี 69 พบจุดความร้อนสะสมรวมกว่า 1.1 หมื่นจุด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่า จับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมการเผา 245 คดี อย่างไรก็ตามจำนวนวันที่ค่าฝุ่นPM2.5 เกินค่ามาตรฐานลดลง 7 วัน เตรียมเดินหน้าถอดบทเรียนเพื่อวางแผนทำงานในปีต่อไป
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2569 โดยมีนายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.69 ทั้งนี้ที่ประชุมมีการรายงานภาพรวมของสถานการณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 พ.ค.2569 พบสถิติจุดความร้อนสะสมรวมทั้งหมด 11,023 จุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ในห้วงเวลาเดียวกัน 6,314 จุด
ขณะที่ 5 อำเภอ ที่มีจุดความร้อนสะสมสูงสุด ได้แก่ อ.เชียงดาว 1,532 จุด อ.ฮอด 1,173 จุด อ.แม่แจ่ม 1,095 จุด อ.อมก๋อย 1,076 จุด และ อ.แม่แตง 790 จุด ส่วนคุณภาพอากาศในห้วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 พ.ค.2569 พบว่าจำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม. ลดลงจากปี 2568 จำนวน 7 วัน
ด้านสาธารณสุขได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 พร้อมทั้งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวตามระดับค่าฝุ่น โดยจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ให้ความรู้ถึงบ้าน พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นแก่ประชาชน กว่า 2,066,184 ชิ้น
สำหรับผลการจับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 2569 พบว่า มีการจับกุมทั้งหมด 245 คดี ผู้ต้องหา 262 ราย โดยดำเนินการไปแล้ว จำนวน 221 คดี ผู้ต้องหา 223 ราย
ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ยังดำเนินโครงการ "เชียงดาวโมเดล" เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาวและหมู่บ้านโดยรอบ 34 แห่ง เน้นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนบูรณาการให้แล้วเสร็จก่อนปี 2570 และมุ่งแก้ปัญหาไฟป่าจากต้นเหตุควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังร่วมหารือเพื่อพิจารณาการดำเนินการประชุมเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ระดับจังหวัด และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย 200 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป