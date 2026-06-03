หนุ่มใหญ่โคราชออกหาเห็ดป่าทับลานหายตัว จนท.เร่งระดมค้นหา 3 วันยังไม่พบ เมียหวั่นถูกสัตว์ป่าทำร้าย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- หนุ่มใหญ่โคราชพร้อมญาติและกลุ่มเพื่อน ออกหาเห็ดในป่าทับลาน วังน้ำเขียว หายตัวไม่ออกมาจากป่า เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ตำรวจ และอาสากู้ภัย ค้นหา 3 วันแล้ว แต่ยังไม่พบตัว เมียหวั่นเกิดอันตรายถูกสัตว์ป่า ช้าง กระทิงทำร้าย
วันนี้ (3 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) จ. นครราชสีมา จุดไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดย นายบุญเริง ทรัพย์กิ่ง หัวหน้าจุดฯ ได้รับแจ้งเหตุจากร้อยเวร สภ.วังน้ำเขียว ว่า มีบุคคลสูญหาย-ภายในป่า บริเวณช่องเขาแคบ เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ซึ่งผู้สูญหายทราบชื่อคือ นายปราโมช เขนสันเทียะ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ 8 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมอาสากู้ภัยฯ ลงพื้นที่ไปสมทบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ , ตำรวจ สภ.วังน้ำเขียว และ ฝ่ายปกครองอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อวางแผนติดตามหาผู้สูญหาย
จากสอบถาม ภรรยาผู้สูญหาย ทราบว่า ตนและนายปราโมช สามี ได้เดินทางมาพร้อมญาติ และกลุ่มเพื่อนใน อ.ขามทะเลสอ และ ในตัวเมืองนครราชสีมา รวม 6 คน พากันมาหาเก็บเห็ด ที่ ช่องเขาแคบเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม2569 ในช่วงสาย โดยต่างคนต่างออกหาเก็บเห็ดในป่าไปเรื่อยๆ จนถึงเวลานัดรวมตัวกันในช่วงเย็น กลับไม่พบตัวนายมาโนช มายังจุดนัดพบ จึงพากันรออีกสักพัก แต่ก็ไม่มาสักที จึงรู้สึกกังวลใจ เกรงว่า นายมาโนช อาจจะหลงป่า หรือประสบอุบัติเหตุในป่า จึงรีบโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังน้ำเขียว ให้มาช่วยเหลือ เพราะถ้าปล่อยเวลาไว้นาน เป็นห่วงว่า อาจจะเกิดอันตรายถูกสัตว์ป่า ทั้งช้างและกระทิงทำร้ายได้
นายบุญเริง ทรัพย์กิ่ง หัวหน้ากู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา จุดไทยสามัคคี เปิดเผยว่า หลังจากรับแจ้งเหตุและสอบถามรายละเอียดจากภรรยาผู้สูญหาย พบว่า ชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดกลุ่มนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จึงอาจพลัดหลงอยู่ในป่าได้ แต่เนื่องจากสภาพอากาศในตอนนั้น เริ่มค่ำและคล้ายจะมีฝนตก เสี่ยงที่จะพลัดหลงหรือเกิดอันตรายได้ เจ้าหน้าที่ จึงมีความเห็นตรงกันว่า จะออกตามหาตัวในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งได้เริ่มออกเดินค้นหาตั้งแต่เช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นวันแรก โดย พ.ต.อ.วีระพล ระเบียบโพธิ์ ผกก.สภ.วังน้ำเขียว ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและสนับสนุนเสบียงน้ำดื่มให้แก่ทีมค้นหา แต่การค้นหามา 2 วัน ยังไม่เจอตัวผู้สูญหาย
ในวันนี้จึงระดมกำลังฝ่ายปกครองฯ , ป่าไม้ , ส่วนราชการต่างๆ และอาสากู้ภัย ช่วยกันออกเดินค้นหาเป็นวันที่ 3 โดยชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ยังคงเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องทุกตารางนิ้ว กระจายรัศมีเพิ่มเติม ปูพรมค้นหากันอย่างเต็มกำลัง เพื่อหาตัวสูญหายให้เจอโดยเร็ว แต่ล่าสุด ยังไม่เจอตัวผู้สูญหาย ทั้งนี้ จะอัพเดตรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ