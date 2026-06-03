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หลานชายคลั่งควงมีดแทงป้าวัย 59 ปีดับ เจ็บอีก 1 ราย ก่อนไล่ทำร้ายชาวบ้าน ตำรวจบุกตะครุบตัวทันควัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุดรธานี – เกิดเหตุสะเทือนขวัญในหมู่บ้านโนนสวรรค์ ต.เชียงยืน หลานชายวัย 37 ปี ใช้อาวุธมีดพร้าปลายแหลมก่อเหตุแทงป้าอายุ 59 ปีเสียชีวิต และทำร้ายหญิงอีก 1 รายได้รับบาดเจ็บ ก่อนมีอาการคลุ้มคลั่งและพยายามไล่ทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่ สร้างความแตกตื่นไปทั่วหมู่บ้าน



เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.วันนี้(3มิ.ย.) ศูนย์วิทยุ 191 จังหวัดอุดรธานี รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงภายในบ้านโนนสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ชีพจึงรีบรุดเข้าตรวจสอบ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบร่าง นางวิภาวรรณ อายุ 59 ปี นอนเสียชีวิตจมกองเลือด สภาพศพถูกแทงด้วยอาวุธมีดหลายแห่งตามร่างกาย ใกล้กันพบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดพร้าปลายแหลมตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธมีดทำร้ายอีก 1 ราย ทราบชื่อคือ นางนภาพร ชาวพ่อค้า อายุ 47 ปี เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วน

นายสำราญ กันยา อายุ 55 ปี สามีของผู้ได้รับบาดเจ็บ เปิดเผยด้วยอาการตกใจว่า ก่อนเกิดเหตุ ภรรยาของตนและพี่สาวของภรรยา ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของผู้ก่อเหตุ กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในบ้านตามปกติ จู่ ๆ ผู้ก่อเหตุได้ถือมีดบุกเข้ามาโดยไม่มีใครทันตั้งตัว ก่อนจะฟันภรรยาของตนเข้าที่บริเวณศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้หันไปทำร้ายพี่สาวของภรรยาซ้ำจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ


ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่งกลับจากการไปถางหญ้าที่สวนไร่แตงโม และกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่บริเวณหน้าบ้าน ระหว่างนั้น นายโน่ ซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้เดินเข้ามาหา ก่อนจะใช้อาวุธมีดเข้าก่อเหตุอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างตกใจและพากันวิ่งหลบหนี

ด้านผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาการคลุ้มคลั่ง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงของการก่อเหตุต่อไป

หลังรับแจ้งเหตุ ตำรวจสายตรวจ สภ.ห้วยหลวง รีบรุดเข้าระงับเหตุทันที เนื่องจากได้รับรายงานว่าผู้ก่อเหตุยังมีอาการคลุ้มคลั่งและพยายามจะเข้าทำร้ายชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว จนชาวบ้านต้องวิ่งหลบหนีกันอย่างโกลาหล ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้สำเร็จ


ต่อมา พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบภายในบ้านพักของผู้ต้องหา พบอุปกรณ์สำหรับเสพยาเสพติดจำนวนมาก จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมก่อเหตุในครั้งนี้

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบประวัติยังพบว่า ผู้ก่อเหตุเคยอุปสมบทอยู่ประมาณ 3 พรรษา ก่อนลาสิกขา และเคยต้องโทษจำคุกเป็นเวลา 1 ปี โดยเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา กระทั่งมาก่อเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าว

สำหรับพฤติการณ์ก่อเหตุ เบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดพร้าปลายแหลมฟัน นางนภาพร ชาวพ่อค้า อายุ 47 ปี เข้าที่บริเวณศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ นางวิภาวรรณ อายุ 59 ปี ถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ


เบื้องต้นทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายพรชัย อายุ 37 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงของการก่อเหตุ รวมถึงตรวจสอบว่ามีสารเสพติดเกี่ยวข้องหรือไม่ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หลานชายคลั่งควงมีดแทงป้าวัย 59 ปีดับ เจ็บอีก 1 ราย ก่อนไล่ทำร้ายชาวบ้าน ตำรวจบุกตะครุบตัวทันควัน
หลานชายคลั่งควงมีดแทงป้าวัย 59 ปีดับ เจ็บอีก 1 ราย ก่อนไล่ทำร้ายชาวบ้าน ตำรวจบุกตะครุบตัวทันควัน
หลานชายคลั่งควงมีดแทงป้าวัย 59 ปีดับ เจ็บอีก 1 ราย ก่อนไล่ทำร้ายชาวบ้าน ตำรวจบุกตะครุบตัวทันควัน
หลานชายคลั่งควงมีดแทงป้าวัย 59 ปีดับ เจ็บอีก 1 ราย ก่อนไล่ทำร้ายชาวบ้าน ตำรวจบุกตะครุบตัวทันควัน
หลานชายคลั่งควงมีดแทงป้าวัย 59 ปีดับ เจ็บอีก 1 ราย ก่อนไล่ทำร้ายชาวบ้าน ตำรวจบุกตะครุบตัวทันควัน