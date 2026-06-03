ตชด.สกัดยานรกอีกกว่าล้านเม็ด ดอดขนเข้าบ่อขยะเชียงาว เชียงใหม่ ตอนย่ำรุ่ง

เชียงใหม่ - ตชด.335 ได้เบาะแสไม่ทันข้ามคืน..ก่อนจัดชุดเลื่อนที่เร็วลาดตระเวนตรวจสอบ พบขบวนการขนยานรกส่องไฟขนยาเข้าบ่อขยะพื้นที่เชียงดาว เชียงใหม่ ตอนย่ำรุ่ง แต่พอเห็นไฟหน้ารถ จนท.พากันเผ่นแน่บ ยึดของกลางยาบ้าได้ 5 กระสอบ กว่า 1,000,000 เม็ด
พ.ต.ต.วีรวัฒน์ ตาแก้วยัง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 335 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ว่าห้วงวันหยุดยาวมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียง ยาเสพติดจากบ้านป่าบงงาม บ้านหนองเต่า ลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ตอนในบริเวณบ้านห้วยลึก จึงได้สั่งการ ร.ต.ท.จิติพัฒน์ เจียมมี เป็นหัวหน้าชุด นำชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ตชด.ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านห้วยลึก และพื้นที่ใกล้เคียง
กระทั่ง เวลา 04.30น.วันนี้(3 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วร้อย ตชด.335 สังเกตเห็นแสงไฟ บริเวณใกล้กับบ่อขยะ บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประมาณ 3-4ดวง และคนจำนวนประมาณ 4-5 คน จึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่พบแสงไฟ
เมื่อกลุ่มคนที่ใช้แสงไฟดังกล่าวได้เห็นไฟรถเจ้าหน้าที่ใกล้เข้ามาจึงอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว(คร.)ร้อย ตชด.335 จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดที่พบเห็นแสงไฟ เบื้องต้นพบกระสอบดัดแปลง สีเหลือง จำนวน 5 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติด ให้โทษประเภท1(ยาบ้า)กระสอบละโดยประมาณ 200,000 เม็ด รวมประมาณจำนวน 1,080,000 เม็ด จึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
แต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนทัศนวิสัยจำกัด จึงจัดกำลัง รักษาสถานที่ตรวจยึดไว้ กระทั่งรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วร้อย ตชด.335 พร้อมด้วย ทหารหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ นบ.ยส.35 ตำรวจภูธรเชียงดาว และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เข้าตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าว และนำของกลางตรวจยึดมาการตรวจนับและบันทึกตรวจยึดที่กองร้อย ตชด.335 ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว กอนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงดาว เพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป