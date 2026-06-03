พ่อเลี้ยงเมาทะเลาะกับเมียซ้ำจะลงมือทำร้าย ลูกเลี้ยงสุดทนคว้ามีดแทงทรุดดับคาที่

หนองคาย-พ่อเลี้ยงดื่มเหล้าตั้งแต่บ่ายโมง ถึงสองทุ่ม เริ่มทะเลาะกับเมีย ซ้ำจะลงไม้ลงมือ ลูกเลี้ยงหนุ่มวัย 16 ชาวท่าบ่อ หนองคาย เข้าห้าม ถูกพ่อเลี้ยงรัวหมัดใส่หน้าไม่ยั้ง ลูกเลี้ยงสุดทนคว้ามีดทำครัวจ้วงแทงหน้าท้องเสียชีวิตคาบ้าน
เมื่อเวลาประมาณ 20.50 น. วันที่ 2 มิ.ย.69 ร.ต.อ.กรุงไทย บุญตาวระ ร้อยเวรสอบสวน สภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่บ้านเลขที่ 337 หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อม พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ ผกก.สภ.ท่าบ่อ ตำรวจชุดสืบสวน แพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และหน่วยกู้ภัยประจักษ์ท่าบ่อ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว ด้านหน้าเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่ง ภายในห้องนอน พบร่างของนายบวร ประพันธุ์ภัช อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337 หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นอนหงาย ไม่สวมเสื้อ สวมกางเกงขาสั้น บริเวณหน้าท้องมีแผลจากของมีคมแทง เป็นแผลลึก เสียชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุ คือ นายพี อายุ 16 ปี เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน เจ้าหน้าที่พบอาวุธมีดทำครัวปลายแหลมมีคราบเลือดติดอยู่ จึงยึดได้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า นายบวร ผู้ตาย และนางวรรณา อายุ 44 ปี เป็นสามีภรรยากัน โดยนายพี เป็นลูกติดนางวรรณา กับสามีเก่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 13.00 น. นายบวร ได้นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน จนถึง 20.30 น. ก็มีปากเสียงทะเลาะกับนางวรรณา และจะทำร้ายร่างกายนางวรรณา ขณะนั้นนายพี ซึ่งอยู่ในบ้านด้วยไม่พอใจที่นายบวร จะทำร้ายแม่ของตน จึงเข้าไปห้าม แต่นายบวร ผู้ตาย เดินปรี่เข้าไปหาพร้อมกับพูดว่า “มึงมีประเด็นกับกูหลายครั้งแล้ว” พูดจบก็ชกต่อยนายพี ที่ใบหน้า 4-5 ครั้งจนนายพี ปากแตก
จากนั้นนายพี จึงได้เดินไปหยิบมีดทำครัวปลายแหลมที่วางอยู่บนตู้เย็นในบ้านออกมาแทงเข้าที่หน้าท้องนายบวร 1 ครั้ง จนล้มลง บาดแผลลึก เป็นเหตุให้เสียชีวิต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวนายพี พร้อมอาวุธมีดของกลางไว้ และแจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่น ส่วนร่างของนายบวร จะมีญาติจาก จ.อ่างทอง บ้านเกิดของนายบวร มารับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป.