สอ.รฝ.จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพเรือ โดย สอ.รฝ.จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล 49 ตัวคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันนี้ ( 3 มิ.ย.) พลเรือตรี เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมด้วย นางอริสรา ยุวนางกูร ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล 49 ตัว เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ชมรมภริยา ข้าราชการ ทหารกองประจำการและนักเรียน เข้าร่วม ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เป็นกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล อันเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน
บรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสง่างาม เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความสามัคคี สะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพลกองทัพเรือ ที่ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี