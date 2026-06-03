นายกสมาคมนักธุรกิจพัทยา เสนอ 4 โจทย์ใหญ่ถึงว่าที่นายกเมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- นายกสมาคมนักธุรกิจเมืองพัทยา เสนอ 4 โจทย์ใหญ่ถึงว่าที่นายกเมืองพัทยา ชูสื่อสารทันสมัย-เศรษฐกิจสีเขียว-รู้เท่าทันมิจฉาชีพ-การศึกษาเพื่อทุกวัย
วันนี้ ( 3 มิ.ย.) น.ส.ชุติมา จิระมงคล นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้ออกมาเสนอแนวด้านการพัฒนาเมืองต่อผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ ว่าควรเน้นการยกระดับระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้กับทุกช่วงวัย
พร้อมยังบอกอีกว่า ประเด็นสำคัญที่อยากเห็นผู้บริหารเมืองพัทยาชุดใหม่ผลักดันหลังการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา2569 ว่า หนึ่งในจุดอ่อนที่พบมาอย่างต่อเนื่องในทุกยุคสมัย คือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของเมือง
เนื่องจาก เมืองพัทยา มีประชากรและนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มอายุ รวมถึงชาวต่างชาติ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการรับข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงควรมีช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมองว่าผู้บริหารเมืองควรเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์โลก ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเน้นการส่งเสริมนโยบายที่เชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจเข้ากับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงกฎหมายด้าน Climate Change ที่กำลังได้รับความสำคัญในระดับสากล
ขณะเดียวกัน ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในด้านปากท้อง สุขภาพ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันประชาชนทุกช่วงวัยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และเผชิญความเสี่ยงจากมิจฉาชีพออนไลน์หรือ Scammer มากขึ้น
" เมืองพัทยา ควรมีบทบาทในการสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านภัยไซเบอร์ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมผลักดันแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ผ่านการจัดการศึกษาและองค์ความรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้พัฒนาทักษะและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต" น.ส.ชุติมา กล่าว
ทั้งนี้ การเลือกตั้งเมืองพัทยา 2569 มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตนายกเมืองพัทยา ในนามทีมเรารักพัทยา ชูนโยบายสาน “Better Pattaya ” ขอโอกาสคนพื้นที่เพื่อสานงานสำคัญต่อให้ดียิ่งขึ้น
นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร จากพรรคประชาชน น้องชายอดีตรองนายกเมืองพัทยา ( นิรันดร์ วัฒนศาสตร์ธร) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงแรมฟลิปเปอร์เฮาส์ และผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยถือเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยตั้งเป้าภายใน 100 วันแรก หากได้รับเลือกตั้ง จะเร่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการตรวจตราพื้นที่ชายหาด
และนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ อดีตนายอำเภอบางละมุง และรองอธิบดีกรมการปกครอง ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งก่อน ที่ยังจะขอใช้ความรู้ความสามารถ และคอนเนคชั่นที่ยังคงมีจากการทำงานในพื้นที่มานาน พิสูจน์ตัวเองในการลงเลือกตั้งนี้อีกครั้ง
ดร.อิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5 และ นายสุไอนี เจริญสุข ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 4