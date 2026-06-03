ผงะซ้ำ!พม่าบุกค้นบ่อนออนไลน์ เจอรังสแกมเมอร์-ฟอกเงิน กลางท่าขี้เหล็ก

ท่าขี้เหล็ก - เจ้าหน้าที่เมียนมา แกะรอยหมายบุกค้น-จับกุมบ่อนออนไลน์..แต่กลับเจอรังแก๊งสแกมเมอร์-แหล่งฟอกเงิน ตั้งคอมพ์เรีงเป็นตับเชื่อมต่อเน็ตเปิดแอปหาคู่ ปะรูปโปรไฟล์-อ้างตัวเป็นสาวสวย ลวงเหยื่อลงทุนก่อนหลอกเอาเงิน รวบผู้ต้องหาทั้งชาย-หญิง เบ็ดเสร็จ 31 ราย แต่ตัวการใหญ่ยังไร้ร่องรอย
วันนี้ (3 มิ.ย.) สื่อออนไลน์ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา รายงานว่าเจ้าหน้าที่เมียนมาได้ร่วมกันบุกเข้าตรวจค้นอาคารที่ตั้งอยู่ในบ้านวันหลู อ.ท่าขี้เหล็ก จ.ท่าขี้เหล็ก ชายแดนเมียนมา-ไทย ติดกับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันออนไลน์
อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่เมียนมาบุกเข้าไปตรวจสอบกลับพบเป็นขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือแก๊งสแกมเมอร์รวมทั้งเป็นแหล่งฟอกเงินด้วย
โดยสถานที่ที่ตรวจค้นมีลักษณะเป็นสำนักงานที่ตั้งคอมพิวเตอร์ เชื่อมอินเตอร์เน็ตวางเรียงราย และมีคนทำงานประจำโต๊ะเปิดแอปพลิเคชั่นหาคู่ อ้างว่าตัวเองเป็นหญิงสาว จากนั้นล่อลวงให้คนเข้าไปติดต่อพูดคุยก่อนชักชวนให้ลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อฉ้อโกงเงินจากเหยื่อ
เจ้าหน้าที่เมียนมาจึงเข้าจับกุมตัวคนทั้งหมดจำนวน 31 คน ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาที่เป็นชายจำนวน 19 คนและหญิง 12 คน พร้อมยึดคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง จอภาพจำนวน 58 จอ และโทรศัพท์มือถือจำนวน 60 เครื่อง
จากการสอบถามเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าแต่ละคนต่างเดินทางจากหลายสถานที่มา จ.ท่าขี้เหล็ก เพราะเห็นโฆษณาหางานใน Telegram อ้างว่าให้ไปทำงานในธุรกิจการพนันออไนลน์ แต่เมื่อไปถึงกลับเป็นธุรกิจฟอกเงินออนไลน์
ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่เมียนมาอยู่ระหว่างสอบปากคำและขยายผลจากทั้ง 31 คน เพื่อติดตามหาตัวเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะระดับหัวหน้าที่ยังหลบหนีอยู่.