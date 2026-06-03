ระอาทั้งเมือง!ชาวปางมะผ้าจี้ จนท.เร่งล่าแก๊งโจ๋มั่วสุมน้ำท่อม-ป่วนเมือง รุมทำร้ายชิงทรัพย์คนผ่านทาง ทล.1095

แม่ฮ่องสอน - ไม่ใช่มีแค่เรียกรถ Maxim จากเชียงใหม่ไปปางมะผ้า แล้วยกเลิกแค่นั้น..ชาวปางมะผ้า เรียกร้อง จนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งล่าแก๊งวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมตั้งวงดื่มน้ำท่อม สุ่มเสี่ยงพัวพันยาเสพติดตามเถียงนาชาวบ้าน-สถานที่สาธารณะ ตามเส้นทาง ทล.1095 ก่อพฤติกรรมป่วนเมืองไม่พอ ยังก่อเหตุรุมทำร้าย-ชิงทรัพย์คนเดินทางคาจุดพักรถ-จุดชุมวิวซ้ำ
กรณีเหตุกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธรุมทำร้ายผู้เสียหาย บริเวณจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ต.ปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2569 เวลาประมาณ 02.00 น. ที่ผ่านมา ร้ายแรงถึงขั้นทำให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ รถยนต์พังเสียหาย และมีทรัพย์สินมีค่าสูญหายรวมกว่า 2 แสนบาทนั้น
จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปางมะผ้า ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน และระดมกำลังชุดสืบสวน เพื่อเร่งหาเบาะแส และติดตามตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ใครมีข้อมูลเบาะแสแจ้งทาง สภ.ปางมะผ้าได้ครับ โทร 053617171 - 9
ขณะที่ตลอดคืนที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 23 .14 น.2 มิ.ย. นายพีรพัฒน์ สว่างธรรมศรี ผญบ.บ้านแม่สุยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุรุมทำร้ายและชิงทรัพย์ที่จุดชมวิวหลุกข้าวหลาม ได้รับรายงานจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมามั่วสุม ส่งเสียงดัง เข้าพื้นที่นาชาวบ้านโดยไม่ได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผู้ใหญ่บ้านจึงต้องนำชุด ชรบ.ออกตรวจสอบ พบกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 12 คน เป็นหญิง 5 ชาย 7 และมีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี มามั่วสุมดื่มน้ำกระท่อม สูบบุหรี่ ล่อแหลมต่อการกระทำสิ่งที่ผิดกฏหมายหรือยาเสพติด โดยไม่สนใจใคร ตามเถียงนาชาวบ้านทางเข้าวัดป่าถ้าวัว ซึ่งอยู่ติดกับบ้านผู้ใหญ่บ้าน และละแวกนั้นมีบ้านซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา เด็กแรกเกิด
“เตือนก็ไม่เคยฟัง เด็กพวกนี้มาจากหมู่บ้านอื่น หรืออำเภออื่น ซึ่งไม่ใช่เด็กในพื้นที่ และไม่เคยเกรงกลัวใคร ก้าวร้าว ไม่เกรงกลัวกฎหมาย หรือกฎระเบียบของชุมชน ส่งเสียงดัง สนุกสนาน คึกคะนอง แต่งท่อรถดัง ซึ่งวัยรุ่นกลุ่มนี้มามั่วสุม ตามสถานที่สาธารณะ หรือตามเถียงนาชาวบ้านหลายครั้ง ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล ขวดน้ำกระท่อม บุหรี่ ซองขนม ซึ่งมีของชาวบ้านที่เสียหาย และสูญหายเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูเตรียมทำนา ข้าวของเกษตรกรหรือชาวบ้าน ที่เก็บไว้ที่เถียงนาสูญหาย คนที่แวะพักจุดพักรถก็โดน นี่คือปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อน และเกินอำนาจหน้าที่ที่ผู้นำหมู่บ้านจะบริหารจัดการได้จริงๆ”
ด้านกำนันตำบลห้วยผา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่าปัญหาเรื่องเด็กมั่วสุมดังกล่าว เกิดจากครอบครัว คือพ่อแม่ปล่อยปะละเลย ไม่สนใจ-ไม่ติดตามลูก เด็กไม่สนใจพ่อแม่ ญาติพี่น้องประกอบกับเด็กพวกนี้ก้าวร้าว ไม่เรียนหนังสือ ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองกระทำผิดหรือถูก
ซึ่งทางผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดชุดปฏิบัติการตรวจตรา ลาดตระเวน อยู่เป็นประจำ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และผู้ผ่านทางมาพักรถ หรือมาใช้ห้องน้ำ บริเวณจุดพักรถ แต่บางครั้งก็เกินกำลัง ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาจัดการปัญหาทั้งเรื่องมั่วสุมน้ำกระท่อม รถเสียงดัง หรือมั่วสุมสิ่งผิดกฏหมาย
เพื่อความสงบสุขของชุมชนและผู้ใช้ถนน 1095 บริเวณจุดพักรถบ้านแม่สุยะใหม่ หมู่ที่ 6 หรือตามสถานที่อื่นๆ เช่นสะพานน้ำของ สามแยก อบต.นาปู่ป้อม จุดชมวิวหลุกข้าวหลาม
นอกจากนี้ยังมีเหตุกระฉ่อนอำเภอปางมะผ้าอีก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ตำรวจสายตรวจ สภ. ปางมะผ้า เข้าตรวจสอบเหตุ ผู้ใช้ชื่อ "จะปอ" กดเรียกรถโดยสารผ่าน Application Maxim ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มารับที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตกลงราคาที่ 3,000 บาท
ซึ่งคนขับรถได้โทรคุยกับเจ้าตัวแล้วจึงตัดสินใจเดินทางมา และระหว่างทางก็ได้คุยกันอีกหลายครั้ง แต่เมื่อมาถึงหน้าบิ๊กซี สาขาปางมะผ้า "จะปอ" กดสายโทรศัพท์ทิ้ง ติดต่อไม่ได้อีก สายตรวจต้องนำคนขับ Maxim สภ.ปางมะผ้าเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสืบหา "จะปอ" ต่อไป