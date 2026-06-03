ฮือฮา!คิวหมอดูริมทางหน้ากาดหลวง เชียงใหม่ แน่นถึงเช้า

เชียงใหม่ - โด่งดังจากเด็กทำคลิปลงติ๊กต๊อกบอกดูแม่นทุกเรื่อง จนติดกระแสโซเชียลฯ..คนแห่จองคิวดูไพ่-ดูลายมือ แน่นถึงเช้า แม่ค้าขายผักแบกับพื้นริมถนนหน้ากาดหลวงเชียงใหม่ บางคืนต้องหยุดขายผัก มานั่งดูดวงแทน
คืนที่ผ่านมา(2 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ พบแม่ค้าคนดังกล่าว ชื่อแม่หมออุ๊ เป็นคนสันทราย เชียงใหม่ กำลังดูดวงทำนายไพ่และลายมือให้ลูกค้าอยู่ ซึ่งต้องหยุดอาชีพหลัก ไม่ขายผักแล้วเพราะไม่มีเวลาไปเอาผักมาขาย มีคิวนั่งรอริมฟุตบาท-จอดรถนั่งรอกันแน่นขนัด และบางคนมาเอาคิวแล้วออกไปทำธุระที่อื่นก่อนก็มี
แม่หมออุ๊ เผยว่า เดิมแกเป็นคนสันทราย เคยดูดวงจากจอมทองมา และที่นั่นเคยให้หวยมาแล้ว ก่อนมานั่งขายผักแบกับพื้นช่วงค่ำถึงดึก จากนั้นมีเด็กมาถ่ายบอกเอาไปลงติ๊กต๊อก จนเป็นกระแส คนแห่มาขอดูดวงกันมากจึงต้องให้บัตรคิว คืนที่ผ่านมา(2 มิ.ย.)ก็ดูจนถึงเช้า
ด้านคนที่มารอดูดวงบอกว่า จากกระแสโซเชียลและคนรู้จักบอกว่าดูดวงแม่นมาก ทักถูกทุกอย่างเลยมารอดู
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ค่าดูหมอแต่ละครั้ง แม่หมออุ๊คิดแค่ครั้งละ 20 บาทเท่านั้น โดยจะดูทั้งไพ่สำรับ ไพ่ทาโร่ และดูลายมือด้วย แต่คิวยาวทุกคืน อย่างคืนที่ผ่านมา เวลาใกล้ 5 ทุ่ม เพิ่งถึงคิวที่ 8 ขณะที่คิวสุดท้ายอยู่ที่ 50 กว่าแล้ว