สลด! เด็กวัดขับเก๋งพาพระไปสวดศพ ฝ่าน้ำป่าหลากถูกซัดตกบ่อหน้าวัด พระวัย 60 ปีจมน้ำมรณภาพ

ราชบุรี - เกิดเหตุสลดกลางสายฝน เด็กวัดขับรถเก๋งพาพระสงฆ์ 2 รูป เดินทางไปสวดพระอภิธรรมศพที่วัดหนองตาเนิด อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แต่ระหว่างขับฝ่าน้ำป่าหลากที่ท่วมถนน รถถูกกระแสน้ำซัดตกบ่อน้ำหน้าวัด ทำให้พระลูกวัดพุแควัย 60 ปี ซึ่งว่ายน้ำไม่เป็น จมน้ำมรณภาพ ขณะที่คนขับและพระอีกรูปรอดชีวิตหวุดหวิด
เมื่อเวลา 19.10 น. วานนี้( 3 มิ.ย.) ร.ต.อ.สุกิจ ตันเจริญ ร้อยเวร สภ.จอมบึง จ.ราชบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งตกบ่อน้ำบริเวณหน้าวัดหนองตาเนิด หมู่ 10 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง และมีพระสงฆ์สูญหายไปพร้อมรถ 1 รูป จึงประสานชุดประดาน้ำจากมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ และมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี เข้าช่วยค้นหา ก่อนรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุท่ามกลางฝนที่ยังตกหนัก
ในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ สีน้ำตาล ทะเบียน ภม-751 กรุงเทพมหานคร ขึ้นมาจากบ่อน้ำได้แล้ว โดยบริเวณดังกล่าวมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนทางเข้าวัดอย่างรุนแรง
ร.ต.ท.ชุมพล กันนะ หัวหน้าสายตรวจตำบลปากช่อง เปิดเผยว่า รถคันดังกล่าวมีลูกศิษย์วัดเป็นผู้ขับขี่ พาพระสงฆ์ 2 รูป จากวัดพุแค ซึ่งอยู่ห่างจากวัดหนองตาเนิดประมาณ 3 กิโลเมตร มาร่วมสวดพระอภิธรรมศพ แต่ขณะเดินทางมาถึงทางเข้าวัด ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลทะลักท่วมถนน
แม้คนขับจะพยายามขับรถฝ่ากระแสน้ำเข้าไป แต่รถกลับถูกน้ำซัดตกลงไปในบ่อน้ำหน้าวัด โดยคนขับและพระอีก 1 รูป สามารถเปิดกระจกรถและว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้ทัน ขณะที่พระอีก 1 รูป ซึ่งมีอายุมากและว่ายน้ำไม่เป็น แม้จะออกจากตัวรถได้แล้ว แต่ไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากกระแสน้ำได้ จมหายไปต่อหน้าต่อตา
ด้านนายปัญโยภัทร แช่มวงศ์ อายุ 36 ปี ลูกศิษย์วัดและผู้ขับรถ เล่าว่า เมื่อมาถึงทางเข้าวัดเห็นว่ามีน้ำท่วมถนน แต่คิดว่าน้ำไม่ลึกจึงตัดสินใจขับรถผ่าน กระทั่งถูกกระแสน้ำพัดรถตกลงบ่อ
“ตอนนั้นเปิดกระจกรถทั้งหมดไว้ จึงสามารถออกจากรถได้ แต่หลวงตาที่จมน้ำบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็น ก่อนจะจมหายไปต่อหน้า รู้สึกตกใจมากและช่วยอะไรไม่ได้ ส่วนพระอีกรูปที่รอดชีวิตใส่ขาเทียมด้วย ขณะนี้ได้เดินทางกลับวัดแล้วเพราะยังอยู่ในอาการตกใจ” นายปัญโยภัทร กล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและนักประดาน้ำได้ระดมค้นหาใต้น้ำอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนพบร่างของพระบรรเจิด อายุ 60 ปี พระลูกวัดพุแค จมอยู่ภายในบ่อน้ำ จึงนำร่างขึ้นมาส่งชันสูตร ก่อนมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
บรรยากาศในที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยบรรดาญาติ ลูกศิษย์ และชาวบ้านต่างเฝ้ารอการค้นหาร่างของพระบรรเจิดด้วยความหวัง ก่อนจะต้องรับข่าวร้ายจากเหตุการณ์สลดที่ไม่มีใครคาดคิดในครั้งนี้.