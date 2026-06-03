สุดสลด!โดรนพลีชีพฝั่งพม่าข้ามแดนตกพบพระ คนงานเก็บพริกแห่ดูเกิดบึ้มดับยกครัว 3 ศพ เจ็บอีก 2

ตาก - เมียนมายังรบกลุ่มต่อต้านหนัก..ล่าสุดโดรนพลีชีพติดระเบิดล้ำแดนตกไร่พริกพบพระ คนงานชวเมียนมาแห่ไปดู เกิดบึ้มสนั่น พ่อแม่ลูกวัย 11 ขวบ ดับยกครัว 3 ศพ เจ็บสาหัสอีก 2 ราย
พ.ต.อ.อนุสรณ์ ดังก้อง ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก รับแจ้งเหตุระเบิดมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย ภายในไร่พริกติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา หมู่ 1 บ้านมอเกอร์ไทย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เย็นวันที่ผ่านมา(2มิ.ย.) จึงรีบนำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานความมั่นคง
ที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนเลียบแนวชายแดน พบโดรนพลีชีพติดลูกระเบิดขนาดใหญ่ 1 ลำตกอยู่ข้างโคนต้นไม้สภาพสมบูรณ์ ห่างไปอีก 10 เมตร พบหลุมระเบิด 1 หลุม และร่างผู้เสียชีวิตคือนางมะไข่ อายุ 25 ปี แรงงานเก็บพริกสัญชาติเมียนมา มีบาดแผลฉกรรจ์ ข้างกันยังพบร่างนายตู่ยะ อายุ 37 ปีสามี และเด็กชาย อายุ 11 ปีลูกชายนางมะไข่ ถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย ชาวบ้านช่วยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทาง
นอกจากนั้นยังพบนายชีโต อายุ 31 ปี และนางมะหน่าย อายุ 30 ปี บาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวส่งรพ.แม่สอด
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า กลุ่มแรงงานจำนวนมากเข้ามาทำงานเก็บพริกสดภายในไร่พริกติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งแต่เช้าวันเกิดเหตุ ขณะนั้นฝั่งเมียนมามีการสู้รบกันอย่างหนักตลอดทั้งวัน
ต่อมาได้มีโดรนพลีชีพคล้ายเครื่องบินร่อนขนาดกลาง 1 ลำบินข้ามแนวชายแดนเมียนมา ข้ามมาฝั่งไทยแล้วพุ่งชนใส่ต้นไม้ขนาดใหญ่ แล้วตกลงริมถนนและทำให้ลูกระเบิดที่ติดมาหลุดตกกลางไร่พริกที่คนงานกำลังทำงาน นางมะไข่ เดินไปดูพร้อมสามี ลูกชาย และเพื่อนคนงานรวม 5 คน ระหว่างนั้นเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พบพระ ได้ปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอพบพระ จ.ตาก หากพบวัตถุต้องสงสัยทุกชนิดห้ามเคลื่อนย้ายและห้ามนำไปตรวจสอบเล่นอย่างเด็ดขาด