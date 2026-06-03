“อนุทิน-ทูตจีน”ยังเงียบ!ไม่ตอบรับเชิญร่วมถกเหมืองเถื่อนเมียนนา-สกัดมลพิษข้ามพรมแดน

เชียงราย - นายกฯไทย-ทูตจีนยังเงียบ..กับคำเชิญร่วมเวทีถกปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ด้านสมาคม นศ.พม่า ม.แม่ฟ้าหลวง หนุนขบวนธรรมยาตราปกป้องน้ำสาย รวก โขง สาละวิน..สุดตัว
สมาคมนักศึกษาเมียนมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (MSA-MFU) ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเดินธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำของประชาชนชาวไทยอย่างเต็มที่และยินดีต้อนรับกิจกรรมทางสังคมด้วยการเดินสันติภาพเพื่อแม่น้ำ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-5 เม.ย.2569 จาก จ.เชียงใหม่ ไปยัง จ.เชียงราย โดยสมาคมฯ จะร่วมสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเต็มความสามารถเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่อไป
สำหรับกิจกรรมเดินธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง สาละวิน จัดขึ้นโดยเครือข่ายปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง สาละวิน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเดินไกลระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรลัดเลาะแม่น้ำกกจากสะพาน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ไปยังศาลากลาง จ.เชียงราย พร้อมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 5 มิ.ย.ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก
เพื่อแสดงออกและเรียกร้องให้มีการปกป้องแม่น้ำทั้ง 5 สาย ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการปล่อยสารโลหะหนักออกมาจากเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่อยู่ต้นแม่น้ำ
ทั้งนี้นอกจากสมาคมฯ จะมีแถลงการณ์ดังกล่าวเครือข่ายปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง สาละวิน ยังมีหนังสือเชิญชวนนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย รัฐมนตรีอีกหลายกระทรวง รวมถึง "จาง เจี้ยนเว่ย" เอกอัคราชทูต สป.จีน ประจำประเทศไทย ที่เพิ่งโพสต์ข้อความในเพจสถานเอกอัครราชฑูตว่ารัฐบาลจีนก็มีความห่วงใยเรื่องสารปนเปื้อนข้ามพรมแดนดังกล่าวด้วยเช่นกัน
เครือข่ายฯ ได้เชิญนายจาง เจี้ยนเว่ย ให้เข้าร่วมรับฟังและหารือกันที่ศาลากลาง จ.เชียงราย ด้วย แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆ