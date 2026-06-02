(คลิป)ระทึก!”ไฟไหม้โกดังสินค้าใหญ่ในขอนแก่นวอดเสียหาย10ล้านบาท เจ็บ5ราย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่บริษัทไทยรุ่งเรืองในตลาดสามแยกโนนทัน ใกล้บึงแก่นนคร เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง โกดังถูกเผาวอด มูลค่าความเสียหายนับ 10 ล้านบาท และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คน
วันนี้(2 มิ.ย.) เวลาประมาณ 18.30 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลพระลับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 6 ขอนแก่น รถบรรทุกน้ำจากมณฑลทหารบกที่ 23 และหน่วยกู้ภัยสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ต้องช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง ภายในโกดังเก็บสินค้าของบริษัทไทยรุ่งเรือง(ขอนแก่น)จำกัด เลขที่ 45/32 ริมถนนโพธิสาร บ้านโนนทัน หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ในตลาดสามแยกบ้านโนนทัน
แต่การดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเพลิงได้ลุกไหม้โกดัง ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบกับมีพลาสติก สี เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงทำให้เพลิงได้ลุกโหมอย่างรุนแรง มีเสียงระเบิดของถังสีดังขึ้นเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โกดัง เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ งานนี้ต้องระดมรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 15 คัน มาช่วยดับ เวลาผ่านไปประมาณ 3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ในพื้นที่ได้
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มาอำนวยการการดับเพลิง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย โดยมี 2 ราย ที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น หลังถูกความร้อนของไฟ ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้น ยังจะต้องรอการตรวจสอบ ของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 4 ที่จะเข้าตรวจสอบหลังเพลิงสงบ ซึ่งเบื้องต้นโกดังแห่งนี้เป็นโกดังเก็บสินค้า ประเภทใช้ในชีวิตประจำวันจะเปิดขายส่ง และสต๊อกสอนค้าส่งไปยังสาขาต่างๆ
นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บสี พลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงทำให้การดับไฟของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากมีเชื้อเพลิงจำนวนมาก คาดว่าจะดับเพลิงไหม้ในกลางดึกคืนนี้