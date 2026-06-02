“เจ้าน้ำตาล” สุนัขไทยสายเฮลท์ตี้ กินผักผลไม้เป็นอาหารโปรด เมินเนื้อสัตว์ ชาวเน็ตแห่แชร์สนั่น

ราชบุรี - สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลราชบุรี หลังพบสุนัขพันธุ์ไทยเพศเมียมีพฤติกรรมไม่เหมือนใคร ชอบกินผักและผลไม้เป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะแตงกวา กล้วย และแตงโม ขณะที่เนื้อสัตว์กลับกินเพียงเล็กน้อย กลายเป็นสีสันที่ชาวเน็ตแห่แชร์ต่อจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์ในจังหวัดราชบุรีได้มีการแชร์เรื่องราวของสุนัขพันธุ์ไทยเพศเมียชื่อ “เจ้าน้ำตาล” หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ตุ้ย สรรค์ชัย” โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอขณะสุนัขตัวดังกล่าวกำลังกินผักและผลไม้อย่างเอร็ดอร่อย พร้อมระบุข้อความว่า “เลี้ยงหมาเพิ่งเคยเห็นแปลก แต่จริง ๆ หมาน้อยตัวนี้ชอบกินผัก” จนมีผู้เข้ามากดไลก์ แสดงความคิดเห็น และแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก
จากกระแสความสนใจดังกล่าว ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 9 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายสรรค์ชัย สุนทร อายุ 55 ปี เจ้าของ “เจ้าน้ำตาล” เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายในบ้านพบว่า นายสรรค์ชัยกำลังเตรียมอาหารให้สุนัข โดยเมนูไม่ได้เป็นอาหารเม็ดหรือเนื้อสัตว์ตามปกติ แต่กลับเป็นผักและผลไม้สด ได้แก่ แตงกวาหั่นแว่น กล้วยน้ำว้าสุก และแตงโม เมื่อวางอาหารลง “เจ้าน้ำตาล” อายุประมาณ 8 เดือน ก็วิ่งเข้ามาด้วยความตื่นเต้น ก่อนจะกินอย่างเอร็ดอร่อย ขณะที่สุนัขอีกตัวภายในบ้านกลับไม่สนใจอาหารดังกล่าว
นายสรรค์ชัย เปิดเผยว่า ตนรับ “เจ้าน้ำตาล” มาเลี้ยงจากการประกาศหาบ้านผ่านเฟซบุ๊ก และเริ่มฝึกให้กินผักตั้งแต่อายุประมาณ 1 เดือน โดยสลับระหว่างอาหารปกติกับผักและผลไม้ จนกลายเป็นความเคยชิน และพัฒนาเป็นอาหารโปรดในที่สุด
สำหรับเมนูที่เจ้าน้ำตาลชื่นชอบ ได้แก่ แตงกวา ผักกาด กล้วยน้ำว้าสุก แตงโม ส้ม และผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะกล้วยและแตงกวาที่กินได้ในปริมาณมาก ขณะที่อาหารประเภทเนื้อสัตว์จะกินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นายสรรค์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ “เจ้าน้ำตาล” จะมีนิสัยร่าเริง ซุกซน และสุขภาพแข็งแรงเหมือนสุนัขทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างคือความชื่นชอบผักและผลไม้เป็นพิเศษ โดยทุกครั้งที่เห็นของโปรดจะวิ่งเข้ามาหาและกินอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ เรื่องราวของ “เจ้าน้ำตาล” ได้กลายเป็นสีสันบนโลกออนไลน์ สร้างรอยยิ้มและความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นจำนวนมาก พร้อมตั้งคำถามถึงพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมือนสุนัขทั่วไป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักที่สร้างกระแสแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในขณะนี้