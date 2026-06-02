“ทุเรียนครบุรี”โคราช จ่อทะลักตลาดกว่า 2,000 ตัน จากพื้นที่ปลูก 3,000 ไร่ เตรียมจัดงานกระตุ้นตลาด4-5ก.ค.นี้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ทุเรียนครบุรี โคราช จ่อออกตลาดกว่า 2,000 ตัน เตรียมจัดงาน “งานทุเรียนต้นน้ำมูลโคราชและของดีครบุรี” เพื่อกระตุ้นตลาดและขยายฐานการจำหน่าย 4 – 5 ก.ค.นี้ เผยพื้นที่ อ.ครบุรีมีเกษตรกรปลูกทุเรียนกว่า 560 ราย เป็นพื้นที่เพาะปลูกกว่า 3,000 ไร่ เริ่มให้ผลผลิตแล้วกว่า 2,000 ไร่
วันนี้ (2 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ยังคงเฝ้าดูแลลูกทุเรียนภายในสวนแต่ละสวน โดยเฉพาะการโยงกิ่งและเต้าลูก เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาเรื่องของลมพายุในช่วงฤดูฝนนี้ไปให้ได้ เพื่อเตรียมที่จะตัดส่งขายในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเป็นต้นไป
จากข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี รายงานว่า ในปีนี้พื้นที่ อ.ครบุรี มีเกษตรกรปลูกทุเรียนมากกว่า 560 ราย เป็นพื้นที่การเพาะปลูกกว่า 3,000 ไร่ จะเริ่มให้ผลผลิตรวมกว่า 2,000 ไร่ โดยคาดว่า จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในปีนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน ทางสำนักงานเกษตรอำเภอฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางฝ่ายปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง ชมรมผู้ปลูกทุเรียนอำเภอครบุรี เตรียมจัดงานเพื่อกระตุ้นตลาดทุเรียนครบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และขยายฐานการจำหน่ายให้ได้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “งานทุเรียนต้นน้ำมูลโคราชและของดีครบุรี” ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นยอดจำหน่ายได้เป็นอย่างมาก
นายประยูร ทองบอน กำนันตำบลสระว่านพระยา ในฐานะ ประธานชมรมผู้ปลูกทุเรียนอำเภอครบุรี กล่าวว่า “ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในปีนี้คาดการณ์ว่า น่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาสภาพอากาศและลมพายุอยู่บ้าง เนื่องจากมีจำนวนพื้นที่เก็บเกี่ยวสูงขึ้นตามอายุของต้นทุเรียนที่หลายสวนก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้ได้เป็นปีแรก โดยประเมินว่า น่าจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดกว่า 2,000 ตัน ซึ่งหากปีนี้ไม่เจอกับปัญหาเรื่องลมพายุพัดจนลูกทุเรียนร่วงหล่นเสียหาย น่าจะมีผลผลิตสูงกว่า 3,000 ตัน และคาดว่า จะเริ่มออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
โดยปีนี้ หน่วยงานต่างๆ รวมถึง ทางจังหวัดนครราชสีมา โดย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ก็ตั้งเป้าไม่อยากที่จะให้ทุเรียนในพื้นที่ได้ราคาต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม จึงได้ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งหาตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ทุเรียนโคราชเป็นที่ต้องการและมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงขึ้น
สำหรับทาง อ.ครบุรีเอง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรอำเภอ และชมรมผู้ปลูกทุเรียนอำเภอครบุรี รวมถึง เกษตรกรในพื้นที่ เตรียมจะจัดงานงานทุเรียนต้นน้ำมูลโคราชและของดีครบุรี ครั้งที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคมนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสวนทุเรียนและลูกค้าได้มีโอกาสพบปะและสร้างความมั่นใจระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีทำให้ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ ได้ซื้อขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ทั้ง 2 ฝ่าย
จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจ มาร่วม ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ ทุเรียนในงาน “ทุเรียนต้นน้ำมูลโคราชและของดีครบุรี” ครั้งที่ 4 ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งมั่นใจได้ว่า จะได้ทุเรียนครบุรีของแท้ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ กลิ่นไม่ฉุน เนียนนุ่ม ละมุนลิ้น อย่างแน่นอน นายประยูร กล่าวในตอนท้าย