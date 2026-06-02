พายุงวงช้าง พัดถล่ม อ.แหลมงอบ จ.ตราด ทำบ้านเรือน ปชช.เสียหาย 17 หลัง

ตราด- พายุงวงช้าง พัดถล่ม อ.แหลมงอบ จ.ตราด ทำบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 17 หลัง วัด,โรงเรียน โรงพักเสียหายด้วยเช่นกัน หลังเกิดเหตุเทศบาลตำบลแหลมงอบ เร่งช่วยเหลือผู้ทันที
เมื่อเวลา 12.45 น. น.วันนี้ ( 2 มิ.ย.) ได้เกิดฝนตกหนักและพายุพัดแรงบริเวณช่องช้าง (ทะเลระหว่างฝั่ง อ.แหลมองบ และ อ.เกาะช้าง) หน้าสะพานเพื่อการประมงแหลมงอบ ก่อนกลายเป็นพายุหมุน(งวงช้าง) ก่อนเคลื่อนเข้าฝั่งแหลมงอบ จ.ตราด จนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านหินบ๋าย ประมาณ 5-6 หลังคาเรือน
และยังทำให้หลังคาโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ รวมทั้งหลังคาวัดแหลมงอบ ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน
หลังเกิดเหตุ นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศบาลตำบลแหลมงอบ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมจัดงบประมาณในการช่วยเหลือ
พร้อมขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และหากพบความเสียหายหรือเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งเทศบาลตำบลแหลมงอบได้ทันที
ด้าน นายโชดก อินทวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอแหลมงอบ เผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีบ้านเรือนประชาชนใน ต.แหลมงอบ ได้รับความเสียหายจำนวน 16-17 หลังเรือน และยังมีส่วนราชการได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย หลังคาอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ, บ้านพักตำรวจ สภ.แหลมงอบ 3 หลัง และหลังคาวัดแหลมงอบ ที่ได้รับความเสียหายไม่มากนัก
โดยขณะนี้ อ.แหลมงอบ อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายว่ามีมูลค่าเท่าใด ส่วนความช่วยเหลือได้มอบหมายให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และอบต.แหลมงอบ ช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว