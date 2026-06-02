รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่สังขละบุรี เร่งคลี่คลายคดี “น้ององุ่น” เสียชีวิต สั่งระดมกำลังสืบสวนล่าตัวผู้ก่อเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ลงพื้นที่ สภ.สังขละบุรี ติดตามความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญ “น้ององุ่น” เด็กหญิงวัย 7 ขวบ ถูกทำร้ายเสียชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านทิโคร่ง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมกำชับชุดสืบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว

วันนี้ (2 มิ.ย.) พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เดินทางลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงกษมา หรือน้ององุ่น วัย 7 ขวบ ซึ่งถูกทำร้ายเสียชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านทิโคร่ง ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดย มี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.จอมพล รุจิรดำรงค์ชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.มานะ สำราญวงศ์ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี พ.ต.ท.มนัส พร้อมศักดิ์โสภณ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.สังขละบุรี พ.ต.ท.กมล เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.สังขละบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของคดี

พล.ต.อ.ธนา ได้ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดี พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นการรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติ การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก และการบูรณาการกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้เปิดรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อมูลความคืบหน้าของคดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อกำหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.ธนา พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในหมู่บ้านทิโคร่ง ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์ ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และวางแนวทางการสืบสวนเพิ่มเติมร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดี

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับคดีและคืนความเป็นธรรมแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด










