ตร.สืบภาค5ทลายโรงผลิต“พอตเค” port zombie"รวบผัวจีนเมียไทยคาบ้านหรูเชียงใหม่-พบส่งขายสถานบันเทิงมอมเมา นทท.

เชียงใหม่ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำแถลงผลงานทลายโรงผลิต “พอตเค” port zombie คาบ้านหรูเชียงใหม่ รวบผัวจีน-เมียไทย คาห้องนอน พร้อมยึดของกลางสารเอโทมิเดต-ยาเค-ไอซ์ และอาวุธปืนเพียบ พบส่งขายสถานบันเทิงมอมเมานักท่องเที่ยว
วันนี้(2 มิ.ย.69)ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,นายดนุชา ไชยวงค์ ผอ.ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย ปปส.ภาค 5 พร้อมหน่วยงานหลายภาคส่วน ร่วมแถลงข่าวการทลายโรงงานผลิตพอตเค(เอโทมิเดต)ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งขายตามสถานบันเทิง โดยจับกุมสามีชาวจีนและภรรยาชาวไทย พร้อมตรวจยึดสารเสพติดของกลางทั้งสารเอโทมิเดต,ยาเคและไอซ์ รวมทั้งอาวุธปืน ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ปฏิบัติการภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 ร่วมกับ พล.ต.ต.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผบก.สส.ภ.5 ที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกวาดล้างและสืบสวนติดตามผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนกระทั่งสามารถทลายขบวนการจำหน่ายพอตเคตามสถานบันเทิงต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้สำเร็จ
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.69 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดจำนวนมากไว้ที่บ้านเลขที่ 175/3 ม.10 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านของ MR. JIANGUO GU และ นางสาวรัชนี (ขอสงวนนามสกุล) จึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบเป้าหมายทั้งสองคนนั่งอยู่ภายในบ้านท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและบัตรพนักงาน ป.ป.ส. ขอทำการตรวจค้น โดยมีนางสาวรัชนีทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาจีนให้ จากการตรวจค้นภายในห้องนอนพบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เอโทมิเดต etomidate) บรรจุในหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนหลายสิบหัว อุปกรณ์สำหรับผลิตหัวบุหรี่ไฟฟ้า อาวุธปืนพกสั้นบีบีกันดัดแปลงยี่ห้อ KIMBER ขนาด .380 มม. 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืน 30 นัด และโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง เมื่อนำชุดตรวจสารคีตามีนของสำนักงาน ป.ป.ส. มาทดสอบกับของกลางเบื้องต้นพบผลเป็นบวก โดยทั้งคู่ยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนจริง ส่วนอาวุธปืนนกรัชนีอ้างว่าสั่งซื้อมาจากเฟสบุ๊คในราคา 20,000 บาทเพื่อใช้ป้องกันตัว
จากการสอบสวนขยายผลผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การสารภาพว่า ได้สั่งซื้อสารดังกล่าวมาจากชายสัญชาติพม่าผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรม ในราคาขวดละ 50,000 บาท (ปริมาณ 200 CC) โดยต้องเดินทางไปรับของด้วยเงินสดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จากนั้นจะนำมาแบ่งบรรจุใส่หัวพอตบุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็ก 0.5 cc ขายในราคาหัวละ 1,000-2,000 บาท ส่วนหัวใหญ่ขนาด 6 cc ขายในราคา 6,000-10,000 บาท เน้นขายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวราตรีชาวจีนตามสถานบันเทิง โดยใช้นางสาวรัชนีที่พูดภาษาจีนได้เป็นคนติดต่อซื้อขายและแลกวีแชท (WeChat) เพื่อใช้นัดส่งของตามสถานบริการ
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายหลังที่สอง เลขที่ 93/1 หมู่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งสืบทราบว่าเป็นแหล่งผลิตพอตเค จากการตรวจค้นชั้น 2 พบ MR. CHENG CHEN นอนอยู่ในห้องนอน เมื่อตรวจค้นตัวพบยาไอซ์ 2.9 กรัม ซุกซ่อนในหลอดพลาสติกสีชมพูในกระเป๋าสะพายคาดอก และพบพอตบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบสีดำ 2 หัวภายในห้องนอน นอกจากนี้เมื่อเข้าค้นห้องเก็บของนอกบ้าน ก็ต้องตะลึงเมื่อพบเขียงรังสารเคมีและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก ประกอบด้วย เอโทมิเดตชนิดน้ำ ชนิดผง และชนิดเกล็ด บรรจุในขวดพลาสติกใส, น้ำยาแต่งกลิ่นรสต่าง ๆ เช่น กลิ่นส้ม กลิ่นมะพร้าว กลิ่นครีมชีส และกลิ่นเผือก, ตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าเปล่าสีดำและสีใสรวมกว่า 200 อัน, คอยล์ทำความร้อนอีกหลายร้อยหัว, รวมถึงยาเคตามีนลักษณะเกล็ดและผงสีขาวขุ่นบรรจุในถุงซิปล็อกอีก 20 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 90.09 กรัม ซึ่งผลทดสอบสารเบื้องต้นจากชุดตรวจ ป.ป.ส. ยืนยันผลเป็นบวกทั้งหมด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาชุดแรกคือ MR. JIANGUO GU และ นางสาวรัชนี ต๊ะแช ในข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เอโทมิเดต etomidate) โดยการขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” และแจ้งข้อหาเพิ่มแก่นางสาวรัชนีในข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ส่วน MR. CHENG CHEN ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) และมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต, จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เอโทมิเดต etomidate) โดยการขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สารภี ดำเนินคดีและขยายผลล้างบางเครือข่ายนี้ต่อไป.