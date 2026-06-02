สลด! หนุ่มวัย 31 ปีเฝ้าไร่มันไม่กลับบ้าน ญาติออกตามหาพบถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตกลางไร่ กรมอุทยานฯ เร่งเยียวยาครอบครัว

กาญจนบุรี - หนุ่มชาวบ่อพลอย ออกไปเฝ้าไร่มันสำปะหลังตามปกติ ก่อนหายตัวข้ามคืน ญาติออกตามหาช่วงเช้าพบร่างเสียชีวิตกลางไร่ ในพื้นที่ อ.บ่อพลอย ท่ามกลางร่องรอยช้างป่าจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเข้าตรวจสอบ พร้อมประสานช่วยเหลือเยียวยา
วันนี้ ( 2 มิ.ย.) นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้รับรายงานจากนายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ว่าพบชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตภายในไร่มันสำปะหลัง พื้นที่บ้านสลอบ หมู่ 11 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ภายหลังรับแจ้งได้มอบหมายให้นายสุทธิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลอบ ผู้นำชุมชน แพทย์เวรโรงพยาบาลบ่อพลอย เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และ พ.ต.ท.ชิตภณ ชาตวิทยา สารวัตรสอบสวน สภ.บ่อพลอย เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
การเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่บนภูเขา ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และสามารถติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุได้เพียงบางจุด อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่พบการกระจายตัวของช้างป่าจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
กระทั่งเวลาประมาณ 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ พบร่างนายสุภกิจ บุญชัย อายุ 31 ปี ชาวตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางไร่มันสำปะหลัง สภาพมีเลือดไหลออกจากปาก จมูก และศีรษะ เสื้อผ้าและร่างกายเปื้อนดิน โดยสวมเสื้อแขนยาวสีแดงและกางเกงลายพรางสามส่วน
จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบรอยเท้าช้างป่าสดจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ รวมถึงต้นมันสำปะหลังถูกเหยียบและหักล้มเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ญาติผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ช่วงเย็นของวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา นายสุภกิจได้เดินทางมาเฝ้าดูแลไร่มันสำปะหลังตามปกติ แต่เมื่อถึงช่วงเช้าของวันถัดมาไม่กลับเข้าบ้าน ญาติจึงออกตามหา ก่อนจะมาพบร่างเสียชีวิตอยู่ภายในไร่ดังกล่าว
หลังการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลบ่อพลอย ทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจะประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป