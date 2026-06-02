สะพรึง!ไม่กี่วัน ภ.5 ยึดยาบ้าได้กว่า 15 ล้านเม็ด คนขนบึ่งหนี ตร.ดับ 1 ศพ ยึดทรัพย์แล้วเกือบพันล้าน

เชียงใหม่ - ขบวนการยานรกขนทุกทิศทุกทาง..ผบช.ภ.5 นำทีเจ้าหน้าที่แถลงแค่ไม่กี่วัน สกัดจับแก๊งขนยาเสพติดทั้งย่านกลางเมืองเชียงใหม่-ทางหลวงแผ่นดิน-เส้นทางบนดอย 5 คดีใหญ่ ยึดของกลางได้มากกว่า 15 ล้านเม็ด ไอซ์อีกเกือบ 300 กก. รวบผู้ต้องหาได้ 7 ราย-รถ 7 คัน ดับ 1 ศพ ยึดทรัพย์สะสมแล้วเกือบพันล้าน
วันนี้ (2 มิ.ย.)พล.ต.ท.กฤตธพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ร่วมกับฝ่ายทหาร นบ.ยส.35 ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ และสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมกันแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน 5 คดี สามารถรวบผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 7 คน ยึดรถยนต์ของกลาง 7 คัน พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 15.64 ล้านเม็ด และไอซ์อีก 254 กิโลกรัม
คดีที่ 1 เกิดเหตุเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 04.35 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เจดีย์ จ.เชียงราย ได้ตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายบริเวณด่านตรวจแม่โถ หมู่ 7 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า พบรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ สีเทา ทะเบียน ฉก 2692 เชียงใหม่ ขับมุ่งหน้าไปทาง จ.เชียงใหม่ แต่เมื่อเห็นด่านตรวจในระยะ 50 เมตร กลับหยุดรถและพยายามถอยหลังหนี เจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามไปจนพบรถคันดังกล่าวจอดดับเครื่องทิ้งไว้ข้างทางโดยไม่ได้ล็อคประตู ส่วนคนขับอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าละเมาะไปได้ จากการตรวจค้นภายในห้องโดยสารตอนหลังพบไอซ์บรรจุในกระสอบ 8 ถุง รวม 254 ก้อน น้ำหนัก 279.4 กิโลกรัม จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อขยายผลต่อไป
คดีที่ 2 เกิดเหตุต่อเนื่องในพื้นที่ด่านตรวจแม่โถและขยายผลไปถึง จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เจดีย์ ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดเชียงราย และ บก.สส.ภ.5 ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการขนยาเสพติดผ่านเส้นทางดังกล่าว จึงตั้งจุดตรวจจนกระทั่งพบรถกระบะแค็ป ทะเบียน ยบ 4502 เชียงใหม่ มีนายพรเทพ (สงวนนามสกุล) ชาวจังหวัดสระบุรี เป็นคนขับ ท่าทางมีพิรุธลุกลี้ลุกลน เมื่อตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนในห้องโดยสาร 5 กระสอบ และท้ายกระบะมีผ้าใบคลุมอีก 24 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 29 กระสอบ จำนวนประมาณ 5.8 ล้านเม็ด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถตามรวบรถยนต์นำทางได้อีก 2 คัน เป็นรถเก๋งโตโยต้ายาริส สีขาว ทะเบียน ขจ 8076 พระนครศรีอยุธยา มีนายพงษ์ศักดิ์ฯ เป็นคนขับ และรถเก๋งฮอนด้า ทะเบียน 2ขญ 743 กรุงเทพมหานคร มีนายบุญเจิดฯ เป็นคนขับ จับกุมผู้ต้องหาได้รวม 3 คน
คดีที่ 3 เกิดเหตุเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 และ สภ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้แกะรอยรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ มิวเอ็กซ์ สีดำ ทะเบียน 8กฆ 8418 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถเป้าหมายตามที่สายลับแจ้งว่าจะใช้ลำเลียงยาเสพติด โดยพบรถคันดังกล่าวบริเวณริมถนนเส้นเชียงใหม่-พร้าว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ แม้คนร้ายจะพยายามขับรถหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับกุมผู้ต้องหาไว้ได้ 2 คน คือ นายนครินทร์ฯ ชาวอำเภอฝาง และนายนานนท์ฯ ชาวอำเภอไชยปราการ ตรวจค้นภายในรถพบกระสอบปุ๋ยบรรจุยาบ้าจำนวน 18 กระสอบ รวมประมาณ 3.3 ล้านเม็ด
คดีที่ 4 เกิดเหตุใจกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 02.30 น. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.5 และ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้สืบทราบว่าจะมีการขนยาเสพติดมาจากพื้นที่ อ.แม่แตง และ อ.สันทราย จึงส่งกำลังออกตรวจตราจนพบรถยนต์โตโยต้า สีเทา-ดำ ทะเบียน ขต 4401 เชียงใหม่ มีลักษณะบรรทุกของหนักผิดปกติ โดยมีรถจักรยานยนต์ขับนำทางบริเวณหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เจ้าหน้าที่จึงสะกดรอยตามไปจนกระทั่งรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดนิ่งอยู่ริมถนนก่อนถึงซอย 3 ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้น คนขับได้เร่งเครื่องขับฝ่าหนีอย่างรวดเร็ว ก่อนจะทิ้งรถวิ่งหนีแต่ถูกจับกุมตัวไว้ได้ ทราบชื่อคือ นายนพพลฯ ตรวจค้นในรถพบยาบ้าซุกซ่อนในกระเป๋าเป้สีเขียวสะพายหลัง 16 เป้ รวมจำนวน 1,544,000 เม็ด
คดีที่ 5 เกิดเหตุระทึกขวัญในวันเดียวกันเวลา 01.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้ตั้งจุดสกัดบนเส้นทางกัลยาณิวัฒนา-สะเมิง หลังได้รับแจ้งว่าจะมีกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดผ่านทางนี้ ต่อมาพบรถกระบะอีซูซุ สีเทา ทะเบียน ยบ-7819 เชียงใหม่ ติดโครงเหล็ก ขับมาจากทางหมู่บ้านแจ่มน้อย เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุด รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องแหกด่านหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด จนกระทั่งถึงบริเวณทางสามแยกบ้านแม่แดดน้อย รถของคนร้ายเกิดเสียหลักพุ่งชนตอไม้และเนินดินอย่างรุนแรงจนพลิกคว่ำ ส่งผลให้ตัวรถทับร่างคนขับเสียชีวิตคาที่ ทราบชื่อคือ นายชัยวัฒน์ฯ ชาวอำเภอเชียงดาว ตรวจสอบท้ายกระบะพบกระสอบเป้สะพายหลัง 25 เป้ บรรจุยาบ้าอยู่ภายในมากถึง 5,000,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 ได้เปิดเผยสรุปผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 1 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา มีผลการจับกุมคดียาเสพติดรวมสูงถึง 20,230 คดี ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคดีรายสำคัญ 247 คดี สามารถตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้กว่า 360 ล้านเม็ดเศษ, ไอซ์ 7,050 กิโลกรัมเศษ, เฮโรอีน 78 กิโลกรัมเศษ, เคตามีน 639 กิโลกรัมเศษ และฝิ่นอีก 279 กิโลกรัมเศษ พร้อมทั้งทำการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่าสูงถึงประมาณ 837 ล้านบาทเศษ.