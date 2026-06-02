สปีดโบ๊ทพุ่งชนเรือสินค้ากลางทะเลศรีราชา คนขับ-เด็กเรือหัวแตก เจ็บ 2 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทพุ่งชนเรือสินค้ากลางทะเลศรีราชา ชลบุรี ส่งผลให้คนขับเรือและเด็กประจำเรือได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก 2 ราย เรือใกล้เคียงเร่งเข้าช่วยเหลือนำตัวขึ้นฝั่ง ก่อนกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่ตำรวจน้ำเตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
วันนี้ ( 2 มิ.ย.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้รับแจ้งเหตุเรือสปีดโบ๊ทพุ่งชนเรือสินค้ากลางทะเล บริเวณน่านน้ำอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย เป็นคนขับเรือสปีดโบ๊ทและเด็กประจำเรือ โดยหลังเกิดเหตุมีเรือสปีดโบ๊ทที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือ ก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บเข้าฝั่งที่บริเวณท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา
เมื่อผู้บาดเจ็บเดินทางถึงท่าเรือเกาะลอย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ นายอิทธิพล เพ็งมณี อายุ 18 ปี คนขับเรือสปีดโบ๊ท และนายบราซิล แสนเมือง อายุ 16 ปี เด็กประจำเรือ ทั้งสองรายมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะ
หลังให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดอีกครั้ง
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำศรีราชาจะดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเรือสปีดโบ๊ทพุ่งชนเรือสินค้า และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป