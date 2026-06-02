คึกคักต่อเนื่อง! ชาวโคราชแห่ใช้เงิน“ไทยช่วยไทยพลัส”วันที่ 2 จี้รบ.ขยายโครงการยาวไป ชี้ช่วยลดภาระปชช.-กระตุ้นศก.ได้จริง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวโคราช แห่ใช้เงิน“ไทยช่วยไทยพลัส” ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่สองคึกคักต่อเนื่อง ร้านร่วมโครงการยอดขายพุ่งถ้วนหน้า จี้รัฐขยายโครงการไปยาวๆไม่หยุดแค่ 4 เดือน พร้อมเพิ่มวงจรช่วยเหลืออีกยิ่งดี ชี้ช่วยลดภาระประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
วันนี้ ( 2 มิ.ย.69) บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส”วันที่ 2 ที่ จ.นครราชสีมา ยังคงคึกคักต่อเนื่อง อย่างเช่นที่ “ร้านพงศ์พิรุณ ฟาร์ม” ตลาดนอกสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีประชาชนแห่มาใช้สิทธิซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก โดยทางร้านได้สต็อกสินค้าอุปโภค-บริโภค ไข่ไก่สด เนื้อไก่สดจากฟาร์มของร้าน รวมทั้ง สินค้าอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงอาหารสัตว์ นำมาวางจำหน่าย กันอย่างเต็มที่ ซึ่งลูกค้าในพื้นที่เดินทางมาจับจ่ายและใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า แม้วันนี้จะเป็นที่ 2 ของโครงการฯแล้ว แต่ยังคึกคักไม่ต่างจากวันแรก
นางสุพัตรา ศาสตรา อายุ 61 ปี ชาวบ้านบุ่งลำไย ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บอกว่า ดีใจที่รัฐบาลมีโครงการดีดีแบบนี้ ตนและญาติได้ออกมาใช้สิทธิซื้อข้าวของเข้าบ้านหลายอย่าง ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าที่จำเป็นในครัวเรือน ซึ่งการสแกนจ่ายผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก เพราะเคยใช้มาก่อนแล้วเมื่อตอนที่มีโครงการ “คนละครึ่ง” แต่อยากให้รัฐบาลต่อเวลาโครงการแบบนี้ออกไปอีกยาวๆ ไม่อยากให้หยุดแค่ 4 เดือนเท่านั้น เพราะจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พ่อค้าแม่ค้าก็ขายของได้ ส่วนประชาชนผู้มีรายได้น้อยก็มีกำลังจับจ่าย เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้จริง
ด้าน นางขวัญนคร ศาสตร์ตรินภรณ์ อายุ 58 ปี เจ้าของ“ร้านพงศ์พิรุณ ฟาร์ม” บอกว่า วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีชาวอำเภอสีคิ้วหลายหมู่บ้านทยอยกันเข้ามาอุดหนุน และใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล ส่วนใหญ่มาซื้ออาหารไว้ทำกินในครัวเรือน ทั้งหมู ไก่ ไข่ ข้าวสาร น้ำมัน น้ำตาล เครื่องปรุง เครื่องใช้ และอีกหลายอย่าง ซึ่งขายดีมาก โดยเฉพาะ ไข่ไก่และข้าวสาร ส่วนการใช้บริการผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” อาจจะมีติดขัดบ้าง ช้าบ้าง หยุดทำงานชั่วคราว หรือเปิดไม่ได้ แต่ใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที ก็สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งต่างจากโครงการที่ผ่านๆ มา ที่เข้าแอปฯ ไม่ได้ หรือเข้าช้ามาก ทำให้การสแกนจ่ายสะดุดล่าช้า ส่วนปัญหาอื่นๆ ยังไม่พบ
“จึงอยากไปถึงรัฐบาล ว่า โครงการนี้ ประชาชนและร้านค้าประทับใจมาก โดยเฉพาะประชาชนสามารถ ซื้อของได้หลายอย่างมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยได้จริง จึงอยากให้ยืดระยะเวลาออกไปอีก เพราะว่าแค่ 4 เดือนไม่นาน หรือจะเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือขึ้นได้อีกก็ยิ่งดี” นางขวัญนคร กล่าวในตอนท้าย