ทพ.จันทบุรี รวบ 6 คนไทยลักลอบข้ามแดนกลับประเทศอ้างหนีงานแอดมินเว็บพนันในกัมพูชาหลังถูกกวาดล้างหนัก

จันทบุรี- ทหารพรานจันทบุรี รวบ 6 คนไทยลักลอบข้ามแดนกลับประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี อ้างหนีงานแอดมินเว็บพนันในกัมพูชาหลังถูกกวาดล้างหนัก
เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (2 มิ.ย.) กองป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบุรี (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 546 บ้านผักกาด ได้ควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยสัญชาติไทย 6 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 3 คน ที่บริเวณสวนลำไย บ้านผักกาด ม. 3 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ขณะลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ
เบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ได้ลักลอบเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเพจพนันออนไลน์ให้กับเว็บไซต์ Viking 888 และ จ๊วด 888 ใน จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
แต่ในช่วงที่ผ่านมา ทางการกัมพูชาได้เข้มงวดกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์และเว็บไซต์พนันออนไลน์ รวมถึงตรวจสอบแรงงานต่างชาติในอาคารต่าง ๆ ทำให้ต้องหลบซ่อนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม อีกทั้งเว็บไซต์ที่ทำงานอยู่ได้ปิดดำเนินการ จนส่งผลให้ไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงไว้
และนายจ้างได้จัดหารถโดยสารรับส่งจากกรุงปอยเปตมายัง จ.ไพลิน ก่อนที่ทั้งหมดจะลักลอบข้ามแดนกลับเข้าสู่ประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและควบคุมตัว
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบในจำนวน 6คน เป็นผู้ลักลอบข้ามแดน 4 คน ส่วนอีก 2 คนเป็นผู้นำพา เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้า-ออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางตามที่รัฐกำหนด” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ก่อนนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการกระทำอันเป็นการทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีของผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใด และผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย