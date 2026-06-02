อุทยานฯ เขาแหลมเรียกกลุ่มนักท่องเที่ยวจอดรถในหลุมระเบิดยุคสงครามโลกเข้าชี้แจงภายใน 7 วัน เจ้าตัวอัดคลิปขอโทษ รับผิดทุกประการ

กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติเขาแหลมออกประกาศเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีนำรถยนต์เข้าไปจอดบริเวณหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในพื้นที่สถานีนิเถะ อ.สังขละบุรี เข้าพบภายใน 7 วัน หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ขณะที่หนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวออกมาขอโทษ ยอมรับผิด พร้อมน้อมรับทุกคำตักเตือน
วันนี้( 2 มิ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศขอให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเถะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เข้ามาติดต่ออุทยานฯ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในประกาศระบุว่า จากข้อมูลและภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ามีการนำรถยนต์เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมระบุว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสถานีนิเถะและสะพานรันตีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะ ตลอดจนติดตั้งป้ายประกาศห้ามเข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต และห้ามทิ้งขยะ เพื่อรักษาแหล่งประวัติศาสตร์และระบบนิเวศในพื้นที่
กรณีดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังเพจ “hai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ” เผยแพร่ภาพรถยนต์หลายคันเข้าไปจอดและทำกิจกรรมภายในบริเวณหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สถานีนิเถะ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าเป็นการทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงละเมิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
เพจดังกล่าวระบุด้วยว่า หลุมระเบิดเหล่านี้ถือเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สามารถใช้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนเหตุการณ์ในอดีต จึงไม่ควรถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับถ่ายภาพหรือสร้างคอนเทนต์โดยขาดความตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Kittiya Menaruji” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ปรากฏในเหตุการณ์ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยกล่าวขอโทษต่อชาวสังขละบุรี ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทางความรู้สึกจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เจ้าตัวยอมรับว่า ในวันเกิดเหตุได้เดินทางมายังพื้นที่เพื่อเตรียมไปทำกิจกรรมสร้างหลังคาโรงเรียนให้เด็กนักเรียนในหมู่บ้านเกาะสะเดิ่ง และได้แวะบริเวณสะพานรันตีเพื่อถ่ายภาพและขับรถเล่น โดยไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลุมระเบิดและความสูญเสียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
“แม้จะไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่ความไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้าง หนูขอน้อมรับทุกคำตักเตือน ทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ และขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ” เจ้าตัวกล่าวในคลิป พร้อมระบุว่าจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนสำคัญ ศึกษาข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ ให้รอบคอบมากขึ้น และระมัดระวังการกระทำของตนเองในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ และจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป.