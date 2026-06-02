(คลิป)ทึ่ง! ตำรวจหญิงโคราช ตามรอยศาสตร์พระราชา เนรมิตที่ดิน 9 ไร่ เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัว-แบ่งปันชุมชน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ทึ่ง! รองสารวัตรฯ ตำรวจหญิงโคราช ตามรอยศาสตร์พระราชา ใช้เวลาว่างจากงานราชการ เนรมิตที่ดิน 9 ไร่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นสวนเกษตรผสมผสาน “อุดมสุข” แหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวครบวงจรและยั่งยืน พร้อมขายสร้างรายได้เสริม ควบคู่ไปกับการแบ่งปันอาหารคุณภาพให้กับชุมชน
วันนี้ ( 2 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าว ได้เดินทางไปที่ “บ้านสวนอุดมสุข” ตั้งอยู่ที่ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเกษตรผสมผสาน ของ ร.ต.อ.หญิงบรรจง ธรรมธร อายุ 53 ปี รองสารวัตรการเงิน (รอง สว.กง.) สภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มา พัฒนาพื้นที่กว่า 9 ไร่ ภายในบ้านสวนอุดมสุข เนรมิตเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวอย่างครบวงจร
ร.ต.อ.หญิงบรรจง เล่าว่า ตนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชหลากหลายชนิด อาทิ ต้นไผ่สำหรับเก็บหน่อไม้ และยังปลูกต้นกล้วย ต้นมะพร้าว รวมถึง ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงหนูนา เลี้ยงไก่ไข่และไก่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในครอบครัว
นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด มาใช้ภายในสวน ด้วยการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์สำหรับสูบน้ำ และ รดน้ำต้นไม้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกอย่างภายในสวน เกิดจากความชื่นชอบส่วนตัว และความตั้งใจที่จะสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับครอบครัว เพราะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ เมื่อทำแล้วก็สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมาก ซึ่งผลผลิตที่ได้จากสวน จะนำมาบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก ส่วนที่เหลือจะแบ่งขายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้มีรายได้เสริม ควบคู่ไปกับการแบ่งปันอาหารคุณภาพให้กับชุมชน
ทำให้ “บ้านสวนอุดมสุข” ไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตจริง จนสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน