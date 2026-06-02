รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่สังขละบุรี เร่งคลี่คลายคดี “น้ององุ่น” นักเรียน ตชด.วัย 7 ขวบเสียชีวิตปริศนา คาดถูกฆาตกรรม

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่เร่งคลีคลายคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่น อายุ 7 ขวบ ซึ่งหายตัวออกจากบ้านพัก สังขละบุรี ก่อนจะพบเป็นศพในอีก 2 วันต่อมา ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามคดีด้วยตนเอง
ภายหลังน้ององุ่นหายตัวไป พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ชาวบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในพื้นที่ ได้ระดมกำลังออกค้นหาตลอด 2 วัน 2 คืน กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2569 พบร่างของน้ององุ่นเสียชีวิตอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราในพื้นที่หมู่บ้าน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ศพอยู่ในลักษณะนอนคว่ำหน้า มีบาดแผลบริเวณใต้คาง 2 แห่ง และมีร่องรอยฟกช้ำบริเวณใบหน้าและลำคอคล้ายถูกทำร้ายด้วยของแข็ง เจ้าหน้าที่จึงตั้งประเด็นการเสียชีวิตไปในแนวทางฆาตกรรม ก่อนส่งร่างไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.มานะ สำราญวงศ์ ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ร่วมกับ พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี เพื่อเร่งคลี่คลายคดีและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลสังขละบุรี เก็บตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์และดีเอ็นเอจากร่างผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับบุคคลต้องสงสัย โดยมีการเก็บลายนิ้วมือและตัวอย่างจากพระสงฆ์ในสำนักสงฆ์บ้านทิโคร่ง 3 รูป รวมถึงคนขับรถยนต์อีก 1 ราย เพื่อใช้ประกอบการสืบสวน นอกจากนี้ยังได้นำรถยนต์กระบะของสำนักสงฆ์มาตรวจสอบหาร่องรอยที่อาจเชื่อมโยงกับคดีอีกด้วย
ด้านเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวชายชาวเมียนมารายหนึ่งมาสอบปากคำ หลังพบพฤติกรรมน่าสงสัย โดยชายคนดังกล่าวได้หายออกจากหมู่บ้านภายหลังเกิดเหตุ ก่อนจะกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งเป็นบุคคลที่ครอบครัวของน้ององุ่นเคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนหน้านี้
ผลการตรวจปัสสาวะพบว่าชายรายดังกล่าวมีสารเสพติดในร่างกาย อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่น ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวของน้ององุ่นด้วยตนเอง รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้ (2 มิ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่ สภ.สังขละบุรี เพื่อติดตามและเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนคดีอย่างใกล้ชิด คาดว่าจะเดินทางถึงในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับคำตอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้ององุ่นโดยเร็วที่สุด