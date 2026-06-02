โชคหล่นทับ! สองตายายเศรษฐีใหม่เมืองช้างดวงเฮงซื้อลอตเตอรี่ใบสุดท้ายของแผง ถูกรางวัลที่ 1 รับเต็มๆ 6 ล้าน

สุรินทร์ - โชคหล่นทับ สองตา-ยายเมืองช้างกลายเป็นเศรษฐีใหม่ชั่วพริบตา ดวงสุดเฮง เงินไม่พอยืมน้องสาว 100 ซื้อลอตเตอรี่ใบสุดท้ายของแผงจากแม่ค้าขายเร่ ถูกรางวัลที่ 1 รับไปเต็มๆ 6 ล้าน ญาติพี่น้องและชาวบ้านแห่ร่วมผูกมือรับขวัญแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่น
วันนี้ (2 มิ.ย. 69) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่ 212 บ.ระหาร หมู่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นบ้านของสองตา-ยายดวงเฮงถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยทราบชื่อตายายผู้โชคดี คือ นายแสวง ปลื้มใจ อายุ 79 ปี และภรรยา นางลิน ปลื้มใจ อายุ 69 ปี เศรษฐีใหม่ป้ายแดงดวงเฮงโชคหล่นทับ ซื้อลอตเตอรี่ใบสุดท้ายของแผงถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2569 รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท
นางลินเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ขณะนั้นได้ไปซื้อของที่ร้านค้าภายในหมู่บ้าน และมีแม่ค้าเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินเข้ามาเรียกให้คุณยายลินช่วยซื้อสลากเนื่องจากเป็นสลากใบสุดท้ายของแผง แต่ขณะนั้นคุณยายลินพกเงินสดติดกระเป๋าไปเพียงแค่ 50 บาทเท่านั้น จึงได้ขอยืมเงินจากน้องสาวของตน ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าดังกล่าว 100 บาทเพื่อจ่ายค่าสลากกินแบ่ง จากนั้นจึงได้กลับบ้านนำสลากฉบับนั้นไปให้ตาแสวง สามีของตน ยายลินบอกว่าตนไม่เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมานานมากแล้วเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเลข จึงได้นำสลากดังกล่าวไปให้คุณตา
ขณะใกล้ถึงเวลาที่ทางกองสลากออกผลรางวัล สองตา-ยายได้พากันนั่งเปิดทีวี และลุ้นผลการออกสลากรางวัลงวดประจำวันที่ 1 มิ.ย. 69 ขณะนั้นตาแสวงได้นั่งลุ้นตรวจตามอยู่หน้าทีวีที่บ้าน จึงรู้ว่าตนเองถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ตอนนั้นตายังไม่กล้าบอกยายกลัวว่ายายจะช็อก จึงได้แต่นั่งยิ้มคนเดียว จากนั้นยายได้เดินเข้ามาหาจึงได้กระซิบข้างหูยายเบาๆ ว่า ยายลินเอ้ย เราจะหมดหนี้แล้วนะยาย จนเวลาต่อมายายได้รีบโทร.หาลูกสาว และผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหลานของตนเองเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าถูกรางวัลที่ 1 จริงหรือไม่ เพราะสองตา-ยายยังตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูก
เมื่อตรวจสอบพบว่าเลขสลากฯ ตรงกับรางวัลที่ 1 เลขที่ออกคือ 173770 จำนวน 1 ฉบับ จะได้เงินรางวัล 6 ล้านบาท ลูกหลานจึงได้พาคุณยาย-คุณตาเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ นางสาวนันทนา ปลื้มใจ อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวที่ดูแลคุณตา คุณยาย จะได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางไปขึ้นเงินกับกองสลาก โดยบรรยากาศที่บ้านของคุณตาแสวง และคุณยายลิน ที่บ้านระหาร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้มีญาติพี่น้องและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญตามประเพณีและร่วมแสดงความยินดีกับ สองตายายกันอย่างชื่นมื่น
จากการสอบถาม นางสาวนันทนา ปลื้มใจ ลูกสาวคุณตา-คุณยาย ผู้โชคดี เล่าว่า หลังจากที่พาคุณตา-คุณยายนำสลากไปขึ้นเงินที่กองสลากแล้วก็จะได้นำเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ให้หมด และจะพาพ่อ แม่ และครอบครัวไปทำบุญ ส่วนเงินอีกส่วนหนึ่งจะนำไปฝากไว้ใช้ในยามจำเป็นต่อไป