เผยนาทีฉาว! ชายคล้ายคนเมาขับฟอร์จูนเนอร์เฉี่ยวคัมรี่ไม่ยอมเจรจา อ้างเป็น ขรก.กรมชลฯ-บอกมีปืนซ้ำ

ลำปาง - เผยนาทีฉาว..ชายอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทาน คล้ายคนเมาขับฟอร์จูนเนอร์เฉี่ยวคัมรี่กลางลำปาง แต่จะไม่ยอมเจรจา จนคู่กรณีขับรถปาดหน้าให้หยุด-โทร.เรียกตำรวจก่อนเกิดวิวาทะ ยังออกอาการฉุนบอกตนมีปืน
ตำรวจ สภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณี บริเวณถนนทิพย์วรรณ ใกล้สี่แยกศรีชุม เขตเทศบาลนครลำปาง เมื่อเวลา 21.45 น.ที่ผ่านมา จึงเร่งรุดเข้าตรวจสอบและระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง Toyota Camry สีบรอนซ์เงิน จอดขวางหน้ารถยนต์ Toyota Fortuner สีดำ ป้ายทะเบียนประมูล โดยรถเก๋งได้รับความเสียหาย มีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถ ขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
จากการสอบถามเจ้าของรถเก๋งคัมรี่ เบื้องต้น ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุ ฟอร์จูนเนอร์ได้ขับเบียดมาทางซ้ายจนครูดรถของตนเอง และจะไม่ยอมเจรจา ซี่งตนบอกให้ลงจากรถ ก็พบว่าชายคนขับรถมีอาการคล้ายคนเมา และโวยวาย ก่อนจะขับรถหนีจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจ
ระหว่างรอตำรวจชายคนดังกล่าวก็พยายามบอกว่าตนเองเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทาน ไม่หนีแต่จะไปนอนแล้ว พร้อมกับบอกว่าตนเองมีปืนนะ ตนจึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอน รวมถึงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถฟอร์จูนเนอร์