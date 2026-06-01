อุทาหรณ์เมาขับ-วัดแอลกอฮอล์ทะลุ 300!หนุ่มดื่มข้ามคืน ขับเก๋งชน จยย.ไม่พอ รถพุ่งทะลุชนร้านค้าพังยับ

ลำปาง - อุทาหรณ์เมาแล้วขับ..หนุ่มลำปางร่วมวงดื่มเหล้ากับเพื่อนข้ามคืน ตกสายอีกวันขับเก๋งกลับ แต่จังหวะเลี้ยวออกจากซอยรถพุ่งชน จยย.กลางถนน ก่อนจะพุ่งชนร้านค้าพังยับ พบสภาพเมาแอ๋ ตร.ต้องหามออกจากรถวัดแอลกอฮอล์ได้กว่า300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
วันนี้(1 มิ.ย.) ศูนย์วิทยุ191 ได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชชนรถจักรยานยนต์และบ้านพักซึ่งเป็นร้านค้า บริเวณใกล้สี่แยกททางเข้าบ้านพระบาทหนองหมู ถนนพระบาท อ.เมืองลำปาง จึงเดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น clicki ทะเบียนจังหวัดพะเยา ล้มอยู่กลางถนน ส่วนผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ กู้ภัยได้เข้าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ
ใกล้กันซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เปิดร้านชานมใต้หวัน และร้านตัดเสื้อผ้า ชื่อร้าน “ไดสึเกะ” พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียนลำปาง สีขาวชนคาอยู่กับซุ้มร้านชานมใต้หวัน จนร้านค้าพังยับเยิน ขณะที่คนขับรถยนต์เก๋งยังนั่งคาที่เบาะคนขับในสภาพที่เมาแอ๋ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องช่วยกันพยุงตัวออกมาจากรถ มานั่งพักที่เก้าอี้ก่อนที่จะทำการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ซึ่งพบว่ามีมากกว่า 300 มิลลิกรัม
ช่วงเย็นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพบกับ นางสาวเขมณัฎฐ์ หรือ ก้อย และ นายธนเสฎฐ์ หรือ โอ๋ เจ้าของร้านชานมใต้หวัน ซึ่งพาดูสภาพความเสียหายของร้าน พร้อมบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุอกไปซื้อของพดีไม่ได้อยู่ที่ร้าน ซึ่งถือว่าโชคดีมาก เพราะทุกวันช่วงเดียวกับที่เกิดเหตุคือ เวลาประมาณ 10.00 น. ตนก็จะมาอยู่ในซุ้มขายชานม แต่วันนี้ไม่ได้อยู่ ไม่เช่นั้นตนอาจจะได้รับอันตรายสาหัสคาซุ้มไปแล้ว
ส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในซุ้มเสียหายทั้งหมด โต๊ะ รวมถึงกระจกหน้าร้านที่ซุ้มไถลมาชนจนแตกแต่มีสติ๊กเกอร์เคลือบด้านในไว้จึงทำให้กระจกไม่แตกกระจัดกระจาย ความเสียหายน่าจะร่วมแสนบาท และยังไม่รู้ว่าจะสามารถเปิดร้านเมื่อไหร่ รายได้ก็จะหายไป อยากฝากถึงคนที่ชอบดื่ม หากดื่มแล้วและรู้ตัวว่าเมาก็ไม่ควรขับเพราะหากไม่ได้รับความสูญเสียก็จะไม่ทราบ
ด้านลุงวิโรจน์ อายุ 69 ปี เจ้าของร้านตัดเสื้อไดสึเกะ ก็ชี้ให้ผู้สื่อข่าวดูความเสียหายบริเวณหน้าร้าน จากที่ซุ้มไถลมาชนผนังกั้นระหว่างบ้าน 2 หลังเสียหาย พร้อมบอกว่า วันนี้ตนไปงานศพที่จังหวัดลำพูน เพื่อนบ้านโทรบอก จึงรีบกลับมา สภาพบ้านก็เป็นแบบนี้แล้ว
ส่วนคนขับรถเก๋งเมาหนักมากตัวยังเอาออกจากรถไม่ได้ ต้องหามออกมาและในรถยังพบขวดเหล้าข้าวหอมอยู่ด้วย
“ก่อนที่รถจะพุ่งมาชนร้าน คนขับออกจากซอยตรงข้าม พุ่งชนรถจักรยานยนต์ล้มกลางถนนและคาดว่าจะเหยียบเบรก แต่สติคงไม่มีแล้วน่าจะเหยียบคันเร่งสุดตัวและหักหลบจากที่ชน จยย.แล้วรถจึงพุ่งมาชนร้านทั้ง2ร้าน อยากฝากถึงคนที่ขับว่าหากเมาและไม่มีสติก็อย่าขับเลย แค่เสี้ยววินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้”
สำหรับคนขับรถเก๋ง คือนายปิยะ ชาวบ้านตำบลพิชัย อายุ 47 ปี ทราบว่าคืนที่ผ่านมาได้ไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่ในซอยตรงข้าม 5/4 ถนนพระบาท ตลอดคืน กระทั่งสายก็ขับรถออกมาจะกลับบ้าน เมื่อขับมาถึงปากซอยและจะเลี้ยวออกจากซอย ได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์จนล้ม และคาดว่าจะเหยียบเบรกแต่ขณะนั้นคงไม่มีสติเพราะเมาหนักจึงได้เหยียบคันเร่งจนสุดทำให้รถพุ่งตรงไปชนร้านชานมใต้หวันและร้านตัดเสื้อจนได้รับความเสียหาย
ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายทั้ง3ราย ประกอบด้วย คนขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ร้านค้า 2 ร้าน ได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองลำปางแล้ว