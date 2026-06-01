กองปราบสกัดจับผัวเมียขนยาบ้า 2 แสนเม็ดกลางถนนสายเอเชีย ซุกประตูรถแนบเนียน สารภาพรับงานจาก “บอส” ค่าจ้าง 8 หมื่น

พระนครศรีอยุธยา - กองปราบปรามสนธิกำลังตำรวจทางหลวง สกัดจับสองสามีภรรยา กลางถนนสายเอเชีย จ.พระนครศรีอยุธยา พบยาบ้า 1 แสนเม็ดซุกในแผงประตูรถ ก่อนขยายผลค้นบ้านเช่าที่ จ.ลำปาง เจอเพิ่มอีก 1 แสนเม็ด รวมของกลาง 2 แสนเม็ด ผู้ต้องหารับสารภาพรับคำสั่งจาก “บอส” ลำเลียงยาเข้ากรุงเทพฯ แลกค่าจ้าง 80,000 บาท ตำรวจเร่งขยายผลตามล่าผู้บงการ
วันนี้( 1 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผู้บังคับการกองปราบปราม (ผบก.ป.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม (กก.5 บก.ป.) พร้อมชุดสืบสวน กก.5 บก.ป. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เฝ้าติดตามและขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมยาบ้าจำนวน 294,000 เม็ด ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนที่ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ จะสั่งการให้ชุดสืบสวนขยายผล จนพบว่า นายสมชาย อายุ 48 ปี ชาวอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และนางชนากานต์ อายุ 50 ปี ชาวอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สองสามีภรรยา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดส่งต่อให้เครือข่ายดังกล่าว
ต่อมาเมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงวางกำลังเฝ้าติดตาม กระทั่งพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อไดฮัทสุ สีดำ ทะเบียนเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรถที่ผู้ต้องหาทั้งสองใช้เป็นประจำ ขับมาตามถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) ขาเข้ากรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จึงเข้าสกัดจับบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 42+100 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนแสดงตัวขอตรวจค้น พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในแผงนวมประตูหลังห้องโดยสารด้านซ้ายและขวา ฝั่งละ 50,000 เม็ด รวมจำนวน 100,000 เม็ด
ภายหลังการจับกุม นายสมชายให้การรับสารภาพ พร้อมให้ข้อมูลว่า ยังมียาบ้าอีกส่วนหนึ่งเก็บซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านเช่าในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักดังกล่าว และพบยาบ้าเพิ่มเติมอีก 100,000 เม็ด ซุกอยู่ภายในกระเป๋าเป้ ส่งผลให้ตรวจยึดยาบ้ารวมทั้งสิ้น 200,000 เม็ด
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพว่า ทำหน้าที่รับยาเสพติดจากจุดนัดหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้รับคำสั่งจากบุคคลที่เรียกกันว่า “บอส” ก่อนนำยาบ้ามาพักเก็บไว้ที่บ้านเช่าในจังหวัดลำปาง เพื่อบรรจุหีบห่อและดัดแปลงซุกซ่อนภายในรถยนต์ด้วยตนเอง จากนั้นรอรับคำสั่งให้นำไปส่งต่อให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยงานลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้จะได้รับค่าจ้างจำนวน 80,000 บาท แต่ถูกจับกุมเสียก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ที่ถูกเรียกว่า “บอส” ซึ่งเป็นผู้สั่งการและอยู่เบื้องหลังเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไป