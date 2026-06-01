ขนลุกซู่!แรงงานพม่าหาปลาเจอเงาดำปริศนาขู่ย้ำ “อย่าเอาไปเยอะ..”ยังดื้อ รุ่งขึ้นยังลงหาปลาซ้ำ กลายเป็นศพ

กำแพงเพชร - เพื่อนเตือนไม่ฟัง..แรงงานเมียนมาหาปลากลางคืนเจอเงาดำปริศนาขู่ย้ำ "ปลาพวกนี้มีเจ้าของ อย่าเอาไปเยอะ.." ยังดื้อ รุ่งขึ้นอีกวันกลับมาแบกตาข่ายว่ายลงสระหวังหาปลาซ้ำ สุดท้ายกลายเป็นศพ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้(1 มิ.ย.) เกิดเหตุสลดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อแรงงานชายชาวเมียนมาวัย 39 ปี จมน้ำสูญหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน ขณะพากันไปหาปลาบริเวณสระน้ำร้างกลางป่ารกทึบ พื้นที่ดงช้างสาร บ้านบ่อเพชร หมู่ที่ 19 ตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร
ระหว่างเกิดหตุกลุ่มเพื่อนพยายามเข้าช่วยเหลือแล้วแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากน้ำลึก จึงรีบประสานชุดปฏิบัติการใต้น้ำ "ธาราทีม" จากอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน นำกำลังพร้อมอุปกรณ์รุดเข้าตรวจสอบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบเป็นสระน้ำร้างขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางป่ารกทึบ มีระดับน้ำลึกประมาณ 2-3 เมตร ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการค้นหา บริเวณกลางสระมีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมากำลังช่วยกันงมร่างของ "นายใหม่" อายุ 39 ปี ผู้สูญหายอย่างโกลาหล
ทีมกู้ภัยจึงได้ลำเลียงอุปกรณ์เดินลัดเลาะแนวป่าเข้ามายังจุดเกิดเหตุ และเริ่มวางแผนส่งนักประดาน้ำลงปูพรมค้นหาใต้ผืนน้ำทันที ผ่านไปนานร่วม 1 ชั่วโมง ก็พบร่างของนายใหม่จมอยู่ก้นสระบริเวณใจกลางน้ำ ในสภาพตาข่ายดักปลาพันอยู่รอบลำตัว พาดโยงมาที่หน้าอกและลำคอ เป็นที่น่าสลดใจ
ทีมอาสากู้ภัยจึงได้ช่วยกันนำร่างไร้วิญญาณขึ้นมาบนฝั่ง ซึ่งสภาพศพสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่า อุปกรณ์หาปลาอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้เสียชีวิตไม่สามารถพยุงตัวขึ้นเหนือน้ำได้
จากการสอบถามเพื่อนแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนและผู้ตายได้ลงไปหาปลาอยู่ใกล้ๆ กันตามปกติ โดยนายใหม่ได้แบกตาข่ายดักปลาติดตัวว่ายน้ำไป จู่ ๆ นายใหม่ได้ร้องอุทานเสียงสั้นๆ ออกมาคำหนึ่งก่อนจะดิ่งจมหายลงไปในน้ำ ตนพยายามว่ายน้ำเข้าไปช่วยอย่างสุดความสามารถ แต่คว้าได้เพียงหมวกของผู้ตายเท่านั้น คาดว่าตาข่ายที่แบกมาน่าจะเกิดพันกันจนรั้งตัวนายใหม่ให้จมดิ่งลงสู่ก้นสระ
เพื่อนผู้ตายยังได้เผยถึง "ลางบอกเหตุ" ชวนขนลุกว่า คืนที่ผ่านมา นายใหม่ได้มาหาปลาไปแล้วรอบหนึ่งและได้ปลาไปเป็นจำนวนมาก เมื่อกลับไปบ้านนายใหม่เล่าให้ฟังด้วยความตื่นตระหนกว่า ระหว่างหาปลาเห็นเงาดำปริศนาลอยเข้ามาหา พร้อมมีเสียงกระซิบเตือนว่า "ปลาพวกนี้มีเจ้าของ ให้เอาไปแค่พอกิน อย่าเอาไปเยอะ" ซึ่งเพื่อนๆ ได้เอ่ยปากเตือนแล้วว่าให้พอ แต่นายใหม่ยังดึงดันจะกลับมาทอดแหรอบสองในวันรุ่งขึ้น จนกระทั่งมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในที่สุด