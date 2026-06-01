สระแก้วสยบข่าว! เปิดประตูด่านชายแดนไทยให้เด็กเขมรเข้ามาเรียนหนังสือยัน"เฟกนิวส์100%" "

สระแก้ว - สระแก้วสยบข่าวลือ! เปิดประตูด่านชายแดนไทยให้เด็กเขมรเข้ามาเรียนหนังสือ รองผู้ว่าฯ นำทีมตรวจ ยันประตูลงกลอนแน่นหนาแน่นหนาไม่พบร่องรอยการเปิดใช้งาน หรือมีนักเรียนผ่านเข้า-ออกเตรียมลากตัวคนปล่อยเฟกนิวส์ดำเนินคดี
จากกรณีที่เกิดกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ว่า มีการเปิดประตูด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชา เดินทางเข้ามาเรียนหนังสือในฝั่งไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (1 มิ.ย.) นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคง บุกตรวจพื้นที่สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา หน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมโต้กลับเป็น "ข่าวปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์"
โดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียด ประตูด่านพรมแดน (ทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่): ยังคงถูกล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนา และมีเจ้าหน้าที่ทหารและศุลกากรดูแลรักษากุญแจตามระเบียบอย่างเข้ม
จี้ตำรวจไซเบอร์ลากตัวคนกุข่าว ย้ำกระทบความมั่นคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เผยว่าข้อมูลที่แชร์กันในโลกออนไลน์ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง และยังสร้างความสับสนให้ประชาชน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่แนวชายแดน พร้อมขอความร่วมมือให้ตำรวจไซเบอร์ เร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้โพสต์ข้อมูลเท็จที่สร้างความแตกตื่น
"การนำเสนอข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ และล่าสุดจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นิติกรจังหวัด เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อเร่งสืบหาตัวผู้ปล่อยข่าวปลอมรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด" รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าว