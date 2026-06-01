จับแล้ว พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงวัย 14 ปี ไม่ให้การใดๆ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ศรีราชา จับกุมตัวพ่อเลี้ยงที่ข่มขืนลูกเลี้ยงวัย 14 ปี ได้แล้ว โดยร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ้านหาหลักฐาน ก่อนเชิญตัวมาสอบสวนที่ สภ.ศรีราชา โดยไม่ยอมให้การใดๆ และขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
จากกรณี “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ได้นำพาแม่และลูกสาววัย 14 ปี เดินทางเข้ามาแจ้งความที่ สภ.ศรีราชา หลังจากทราบว่า พ่อเลี้ยงได้ทำการข่มขืนลูกเลี้ยงขณะที่แม่ไม่อยู่บ้าน แต่หลังจากนั้นแม่เด็กหญิงได้ถูกซ้อม จนได้ขอหย่าขาดจากกัน ก่อนที่ลูกสาววัย 9 ขวบ ฟ้องผู้เป็นแม่ว่า พ่อได้ข่มขืนพี่สาว จึงนำมาสู่การเข้าแจ้งความนั้น
ล่าสุด วันนี้ ( 1 มิถุนายน 2569 ) ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ศรีราชา พร้อม ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา นำโดย นางสาวจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอศรีราชา นายเอกรัฐ เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ และนางสาววรรณพร พยนต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลบางพระ และสารวัตรกำนัน ได้เข้าตรวจสอบบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางพระ พร้อมหมายจับ เข้าตรวจค้นที่บ้านหลังทราบว่า นายจิระวัฒน์ ด้วงหลิ่ว อายุ 43 ปี พ่อเลี้ยงที่ข่มขืนลูกเลี้ยงพักอาศัยอยู่
โดยพบกับนายจิระวัฒน์อาศัยอยู่ จึงแสดงหมายจับและเข้าค้นหาหลักฐานภายในบ้าน หลังอดีตภรรยาแจ้งว่านายจิระวัฒน์มีอาวุธปืนครอบครองอยู่ด้วย แต่จากการค้นหาไม่พบอาวุธปืนดังกล่าว จึงเชิญตัวนายจิระวัฒน์มาสอบสวนต่อที่ สภ.ศรีราชา
โดยการสอบสวนผ่านไปมากกว่า 4 ชั่วโมง นายจิระวัฒน์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ไม่ยอมให้การกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งระหว่างที่ควบคุมตัวเข้าห้องขัง ผู้สื่อข่าวพยายามซักถามนายจิระวัฒน์ แต่นายจิระวัฒน์ ไม่ให้การ พร้อมเดินเข้าสู่ห้องขังทันที ซึ่งหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมหลักฐานเพื่อรอส่งตัวให้ศาลเป็นผู้ตัดสินต่อไป