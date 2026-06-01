หาดบางแสนคึกคักนักท่องเที่ยวใช้จ่ายผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ฉลุยทำพ่อค้า-แม่ค้ายิ้มร่า

ศูนย์ข่าวศรีราชา- หาดบางแสนคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 วันแรกฉลุย ทำพ่อค้า-แม่ค้ายิ้มร่าบอกขายดีตั้งแต่เช้า ขณะที่ชาวบ้านหนุนโครงการดีๆ อยากให้มีต่อเนื่อง
วันนี้ (1 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 วันแรกที่บริเวณชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ว่าคึกคักเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวที่พากันเดินทางมาพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลในช่วงวันหยุดยาว ได้พากันใช้เงินในโครงการจับจ่ายทั้ง อาหารทะเลสดและแห้ง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายตลอดแนวชายหาด จนทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าพากันยิ้มได้
โดย น.ส.จรัสศรี ยิ้มชื่น อายุ 43 ปี แม่ค้าขายส้มตำชายหาดบางแสนบอกช่วงวันหยุดในสัปดานี้มีลูกค้าเดินทางมาท่องเที่ยวที่บางแสนมากกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
และส่วนใหญ่ได้จับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส จนทำให้มียอดขายมากกว่า 2,000 บาท
" ลูกค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและอยากให้รัฐบาลทำต่อเนื่อง โดยราคาส้มตำของทางร้านอยู่ที่จานละ 50 บาท เมื่อลูกค้าสั่ง 2 จาน ราคา100 บาท ลูกค้าก็จ่ายเพียงแค่ 40 บาท จึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก" แม่ค้าขายส้มตำชายหาดบางแสน กล่าว
เช่นเดียวกับ น.ส.พัชรีพร สิงห์ชาติ นักท่องเที่ยวจาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ที่บอกว่าการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส สะดวกและประหยัดซึ่งในวันนี้ได้ซื้ออาหารทะเลรวมกันหลายๆคนก็จ่ายแค่ 40% เท่านั้น อยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อยๆ"
ส่วนนายเศรฐวิทย์ ศรีธนนันท์ อายุ 23 ปี นักท่องเที่ยวจาก กทม.เผยว่า ยังไม่พบปัญหาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส และในวันนี้ซื้อเครื่องดื่มและอาหารกว่า 100 บาทก็จ่ายแค่ 40% เช่นกัน