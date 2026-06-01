“ไทยช่วยไทยพลัส” ขอนแก่นคึกคัก แม่ค้าแห่ร่วมกว่า 95% มั่นใจยอดขายฟื้น แนะรัฐทำโครงการต่อเนื่อง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ไทยช่วยไทยพลัส คึกคัก แม่ค้าตลาดจอมพลขอนแก่นตอบรับเข้าร่วมโครงการแน่นขนัด ยอดรวมกว่า 95% เผยเปิดโครงการยอดใช้วันแรกยังน้อย แม่ค้ายิ้มลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น เชื่อยอดขายดีกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้น แนะรัฐทำโครงการต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันแรกที่เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่ตลาดจอมพล ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าประชาชนยังไม่ออกมาใช้จ่ายกันมากนัก เพราะเป็นวันหยุด แต่โดยรวมแล้วการซื้อขายถือว่าดีขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่มีโครงการ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าอยากให้รัฐบาลให้มีโครงการแบบนี้อีก หากเป็นไปได้ ควรมีอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดจอมพล มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากถึงร้อยละ 95
นางรวีวรรณ ทีทา อายุ 63 ปี แม่ค้าในตลาดจอมพล กล่าวว่าลูกค้ายังไม่เยอะ เพราะเป็นวันแรกบางคนก็เติมเงินใส่แอพเป๋าตังมาแล้ว บางคนก็ยังไม่เติมเงินมา ซึ่งที่ร้านก็ช่วยบอกแนะนำลูกค้าให้ทำตามขั้นตอน ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมายังมีไม่มาก ลูกค้ายังไม่ค่อยมาใช้ อาจเป็นวันหยุดด้วย ลูกค้ายังไม่ออกมาใช้จ่ายกัน ส่วนเรื่องระบบยังไม่พบปัญหาติดขัด
คาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้น เพราะเดือนที่ผ่านมาค้าขายเงียบมากประกอบกับเปิดเทอมใหม่ ผู้ปกครองใช้เงินเยอะ ตนจึงคาดหวังกับโครงการนี้จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี ฝากขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยให้ร้านค้า ประชาชนได้มีรายได้ทำมาหากิน ขายดีขึ้น อยากให้มีโครงการแบบนี้ ให้มีโครงการแบบนี้ปีละครั้ง เงินจะได้สะพัด
ขณะที่น.ส.ชนิกานต์ สืบผาสุข อายุ 27 ปี แม่ค้าอีกราย กล่าวว่า ตอนที่มีโครงการกับยังไม่มีโครงการยอดขายต่างกันมาก พฤติกรรมลูกค้าก็เปลี่ยนไป จากเดิมเคยซื้อข้าว 1 กล่อง พอมีโครงการก็ซื้อ 2-3 กล่อง ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น บางคนอาจจะเคยมองร้านเราไว้ ยังไม่เคยมาซื้อ แต่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อง่ายขึ้น
“ถือเป็นโครงการที่ดี ถ้ารัฐบาลออกโครงการแบบนี้ออกมาเรื่อยๆจะดีมาก เพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าเอาเงินไปแจกเฉยๆ แบบนี้ ถือว่าประชาชนได้ประโยชน์จริงๆได้ซื้อข้าว ซื้อของใช้ประจำวันจริงๆ ถ้าแจกเงินเปล่าๆใช้วันเดียวก็หมดทิ้งไปเฉยๆ”น.ส.ชนิกานต์ กล่าว
ด้านนางพรรณี เกียรตินอก อายุ 60 ปี แม่ค้าอีกราย กล่าวว่าลูกค้าเริ่มมาใช้บริการหลังจากเปิดระบบ 06.00 น. ประมาณ 10 กว่าราย วันนี้เป็นวันแรกของการใช้ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้ามาเรื่อยๆ อาจมาจากเป็นวันหยุดคนมาใช้จ่ายยังไม่คึกคัก ส่วนระบบยังไม่มีปัญหา ใช้งานได้ตามปกติ คาดว่ายอดขายจะดีเหมือนตอนคนละครึ่ง ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากเงียบๆน่าจะดีขึ้น มีโครงการนี้เข้ามายอดขายน่าจะดีกว่าตอนที่ยังไม่มีโครงการ