สลด! พบร่าง “น้ององุ่น” วัย 7 ขวบ เสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยาง หลังหายนาน 2 คืน 3 วัน ตำรวจคุมชายต้องสงสัยสอบเข้ม

กาญจนบุรี – ปิดฉากการค้นหาอย่างเศร้าสลด หลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้านระดมกำลังออกค้นหา “น้ององุ่น” เด็กหญิงวัย 7 ขวบ ที่หายตัวออกจากบ้านพักในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นาน 2 คืน 3 วัน กระทั่งพบร่างเสียชีวิตอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพารา ขณะที่ตำรวจคุมตัวชายต้องสงสัยวัยประมาณ 40 ปี สอบปากคำ เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ด.ญ.กษมา หรือน้ององุ่น อายุ 7 ขวบ ได้หายตัวออกจากบ้านพักในพื้นที่บ้านทิโคร่ง หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลังทราบเรื่อง นายชัย และนางฝน ผู้เป็นพ่อแม่ พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ได้ระดมกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่อง
การค้นหาครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก สภ.สังขละบุรี มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ตชด.134 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาแบบปูพรม โดยนักประดาน้ำจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และกลุ่มใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ได้ลงค้นหาในบ่อปลาและแหล่งน้ำใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของชาวบ้าน พร้อมภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์และพบน้องอย่างปลอดภัย
กระทั่งล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้ ( 1 มิ.ย.) พ่อแม่ ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากคนงานกรีดยางว่า พบศพน้ององุ่นนอนเสียชีวิตอยู่ใต้กอไผ่ภายในสวนยางพารา ฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ห่างจากถนนเข้าไปประมาณ 200 เมตร
หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี พร้อมชุดสืบสวน พนักงานสอบสวน และแพทย์เวรโรงพยาบาลสังขละบุรี เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพอยู่ในสภาพขึ้นอืดและส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วบริเวณ สวมเสื้อยืดสีดำและกางเกงสีชมพู โดยเสื้อผ้ามีร่องรอยฉีกขาด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบร่องรอยดำคล้ำบริเวณลำคอ ลักษณะคล้ายถูกบีบคอ ก่อนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม จะต้องส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังขละบุรี ได้ควบคุมตัวชายต้องสงสัยอายุประมาณ 40 ปี ไปสอบปากคำ เนื่องจากเชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าว เบื้องต้นผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธ ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลเพื่อคลี่คลายคดีอย่างละเอียดต่อไป
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัว ชาวบ้าน และผู้ที่ติดตามการค้นหาน้ององุ่นเป็นอย่างมาก หลังทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาตลอด 2 คืน 3 วัน ด้วยความหวังว่าจะพบเด็กหญิงวัย 7 ขวบอย่างปลอดภัย แต่สุดท้ายกลับพบเพียงร่างไร้วิญญาณ ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้เป็นพ่อแม่และญาติพี่น้อง.