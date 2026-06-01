จับแล้ว “จายสู้” มือฆ่าสาวไทยใหญ่หมกหอพักกลางเชียงใหม่ อ้างตัวเป็นชายใจเป็นหญิง แต่โดนบังคับให้ร่วมเพศ

เชียงใหม่ – ทางการพม่าตามจับส่งไทยแล้ว “จายสู้” มือฆ่าสาวไทใหญ่ ทิ้งศพคาหอพักกลางเชียงใหม่ หนีกบดานรัฐฉาน เมียนมา ผู้ต้องหาสารภาพอ้าง..ตัวเป็นชายใจเป็นหญิง แต่ถูกคะยั้นคะยอให้มีเพศสัมพันธ์ พอปฏิเสธเกิดทะเลาะกันรุนแรง ลงมือบีบคอสาวไทใหญ่ดับคามือ-ลากศพหมกห้องน้ำ ก่อนเผ่น
ความคืบหน้า การติดตามไล่ล่าจับกุมตัว นายจายสู้ ชาวไทใหญ่ สัญชาติเมียนมา อายุ 46 ปี ที่ก่อเหตุคดีสะเทือนขวัญฆาตกรรมและทิ้งศพหญิงสาวชาวไทใหญ่ภายในห้องน้ำของหอพักไม่มีชื่อในย่าน ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.69 ที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุในวันดังกล่าว ได้รุดเข้าทำการตรวจสอบและเร่งสืบหาเบาะแส จนกระทั่งทราบตัวผู้ก่อเหตุ แต่คนร้ายได้หลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศเมียนมา เพราะคนร้ายรายนี้ได้ก่อเหตุตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.69 ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งในวันที่ 18 พ.ค.จึงทำให้มีเวลาในการหลบหนีไปได้
ต่อมา พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดติดตามจับกุมตัว นายจายสู้ คนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ให้ได้ เนื่องจากเป็นคดีที่สะเทือนขวัญ แม้ว่าทางคนร้ายจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 ก็ได้ประสานไปยังทางการเมียนมา เพื่อติดตามจับกุมนายจายสู้ ภายหลังจากคดีนี้ผ่านไปได้ไม่ถึงครึ่งเดือน และได้มีการประสานส่งตัวผู้ต้องหาที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ก่อนจะนำตัวมาดำเนินคดีที่ สภ.แม่ปิง ในวันนี้(1 มิ.ย.)
จากการสอบปากคำผู้ต้องหา รับสารภาพว่าวันเกิดเหตุ ผู้ต้องหากำลังขายของอยู่ที่ตลาดป่าข่อย (ขายพวกถั่ว น้ำอ้อย) ผู้ตายโทร.มาบอกว่าอยากกินเบียร์ กระทั่งเวลาประมาณ 20.30 น. จึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับผู้ตายที่หอพักแถวแม่โจ้ แล้วขับมาถึงหอพักของผู้ต้องหาประมาณ 21.00 น.
ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายได้กินเบียร์ ที่ห้อง 1 ขวด สปาย 1 ขวด ขณะที่ผู้ต้องหาไม่ดื่มอยู่แล้ว ระหว่างสนทนากันในทำนองที่ว่าผู้ตายคะยั้นคะยอ ให้ผู้ต้องหามีเพศสัมพันธ์กับตน โดยผู้ตายถามว่าทำไม ไม่เอาตนเองเป็นเมีย ผู้ต้องหาจึงบอกว่าตนเองตัวเป็นชาย แต่จิตใจเป็นผู้หญิง
กระทั่งทะเลาะกัน ผู้ต้องหาไม่ยอมมีอะไรด้วย ผู้ตายจึงมาเขย่าตัวและบีบคอ ผู้ต้องหาจึงบีบคอคืน แต่ยังไม่เป็นอะไรมาก จึงมานั่งคุยกันบนเตียงอีกรอบ ผู้ตายก็ยังคงคะยั้นคะยออีกว่าทำไมไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง จนทะเลาะกันอย่างรุนแรงอีกครั้ง ผู้ตายได้เอาผ้าเช็ดตัวมารัดคอผู้ต้องหา ทำให้รู้สึกโมโหมาก จึงได้เอามือบีบคอผู้ตายตนตาเหลือก เสียชีวิตบนเตียงนอน ผู้ต้องหากลัวความผิดจึงลากตัวผู้ตายมาไว้ที่ห้องน้ำ แล้วเก็บเสื้อผ้า 2-3 ชุด ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนหลบหนีไป
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.แม่ปิง ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านนายแดง คนพานายจายสู้ หลบหนีไปแม่สาย ไม่พบนายแดง พบแต่ลูกสาว สอบถามคนในระแวกนั้น แจ้งว่า ได้มีนำรถมอเตอร์ไซค์ลักษณะคล้ายรถต้องสงสัยจอดที่ป้อมยามเหมืองแก้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามจับกุมตัวนายแดงมาดำเนินคดีต่อไป