ระทึก!หน้าผาหินถล่มปิดถนน 108 ขุนยวม เส้นทางแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน รถผ่านไม่ได้

แม่ฮ่องสอน – จนท.ระดมทั้งกำลังคน-เครื่องจักร เร่งเคลียร์เปิดเส้นทาง ทล.108 กันโกลาหล..หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง จนเกิดเหตุหน้าผาหินถล่มปิดทับเส้นทางช่วงขุนยวม จนรถราทั้งที่มาจากแม่สะเรียง และจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ผ่านไม่ได้ต้องจอดกันทั้งสองฝั่ง เผยเส้นทางเข้าออกแม่ฮ่องสอนทั้งทางหลวง 108 และ 1095 ยังเสี่ยงดินถล่ม-ต้นไม้โค้นทับอีกหลายจุด
ช่วงสายของวันนี้ (1 มิ.ย.) หมวดการทางอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุหินขนาดใหญ่ถล่มจากหน้าผาลงมาปิดทับเส้นทางของทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณบ้านท่าหินส้ม-บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม ส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
หลังได้รับรายงาน นายวฤทธิ์ชาติ ปาณชู นายอำเภอขุนยวม จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรเข้าทำการเคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุ ไม่มีเส้นทางเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อบรรเทาปัญหาได้เลย ส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางทั้งจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนและที่มาจากด้านอำเภอแม่สะเรียง ต้องจอดรถอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เร่งเกลี่ยนหินขนาดใหญ่ให้ได้ก่อน อาจตะต้องเวลานานหลายชั่วโมง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มาจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน อุ้มน้ำไว้เป็นเวลานานจนทำให้หน้าผาหินพังทลายลงมาและยังมีพื้นที่เสี่ยงอีกหลายแห่งของทางหลวงหมายเลข 108 แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง และทางหลวง 1095 สายแม่ฮ่องสอน-ปาย ที่มีจุดเสี่ยงกับอุปสรรคเส้นทางจากดินไหล ต้นไม้ทักโค่นหรือดินโคลนถล่มลงมาปิดเส้นทางได้ตลอดเวลาด้วย