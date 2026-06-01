ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตลาดสดยังเงียบ สวนทางร้านชำค้าปลีกส่งคนแน่น

สกลนคร-เปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่สกลนคร บรรยากาศตลาดสดเงียบเหงา สวนทางกับร้านของชำและซูเปอร์มาร์เก็ตที่คนแห่ใช้สิทธิ์แน่น
วันนี้( 1 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเริ่มใช้สิทธิ์โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส (60:40) วันแรกในจังหวัดสกลนคร โดยพบความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างตลาดสดกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยที่ตลาดเช้าเทศบาลสกลนคร ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด การจับจ่ายยังคงเป็นไปอย่างปกติ แต่ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังค่อนข้างเงียบเหงา พบร้านค้าเพียงบางส่วนที่เปิดรับสิทธิ์ อาทิ ร้านข้าวสารอาหารแห้ง, ร้านอาหารทะเลสด, ร้านขายเสื้อผ้า, ร้านขายผัก และร้านขายเนื้อหมูสด
แม่ค้าขายอาหารทะเลสดในตลาดระบุว่า ลูกค้าที่มาเดินตลาดช่วงเช้าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่มาซื้อของไปทำขายต่อ ส่วนประชาชนทั่วไปอาจยังไม่เติมเงินเข้าสู่ระบบ หรือเลือกนำสิทธิ์ไปใช้กับร้านอาหารสำเร็จรูปมากกว่าการซื้อวัตถุดิบไปปรุงเอง จึงคาดว่าต้องรอให้สถานการณ์เข้าที่สักระยะ ตลาดจึงจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ในทางกลับกัน บรรยากาศบริเวณร้านขายของชำและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลาง-ใหญ่รอบตัวเมืองสกลนคร กลับมีความคึกคัก ประชาชนต่างแห่กันนำสิทธิ์มาใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงรส, ผงซักฟอก, นมผง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) ของใช้ที่จำเป็น
ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสาย ลานจอดรถของร้านค้าเหล่านี้เนืองแน่นไปด้วยรถยนต์ของประชาชนจนเต็มพื้นที่และล้นออกมาจอดริมถนน