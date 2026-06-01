ตลาดแม่กลองคึกคัก! อานิสงส์มาตรการรัฐหนุนกำลังซื้อสะพัด พ่อค้าแม่ค้ายิ้มรับยอดขายพุ่ง 20-50%

สมุทรสงคราม - บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบ สมุทรสงคราม กลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัด หลังภาครัฐเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (1 มิ.ย.) ตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนจำนวนมากทยอยออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งอาหารทะเลสด อาหารแห้ง พืชผัก ผลไม้ และสินค้าท้องถิ่น ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการภายในตลาดทั้งสองแห่งมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้น
ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพ ทำให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง เงินที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม
ด้านนางกนกพร เกตรามฤทธิ์ เจ้าของร้านเจ๊ม่วย กุ้ยช่าย-มันโถว ตลาดแม่กลอง กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มมีลูกค้าเข้ามาสแกนใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังเลิกงาน หลายร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20-30 ส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ขณะที่นางนพวรรณ วรรณยิ่ง แม่ค้าจำหน่ายอาหารทะเลในตลาดแม่กลอง กล่าวว่า ปัจจุบันมีลูกค้าทยอยเข้ามาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกุ้งและอาหารทะเลสดเพื่อนำไปประกอบอาหาร มองว่าโครงการดังกล่าวเป็นผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ค้า เพราะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างกำลังซื้อในตลาด โดยแม้จะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ แต่ประชาชนจำนวนมากตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และคาดว่าในช่วงนี้ยอดขายอาจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและประชาชนต่างคาดหวังว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อ กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างต่อเนื่อง โดยตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชนและความเชื่อมั่นของประชาชนที่เริ่มกลับคืนมาหลังภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา.