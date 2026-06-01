อุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ สั่งปิดเล่นน้ำ “ห้วยแม่ขมิ้น” ชั่วคราว หลังฝนถล่มหนัก น้ำไหลเชี่ยว หวั่นนักท่องเที่ยวเกิดอันตราย

กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ประกาศงดลงเล่นน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นทุกชั้นเป็นการชั่วคราว หลังฝนตกหนักตลอดคืน ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลาก ปริมาณน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำเชี่ยวกราก สีของน้ำขุ่นเข้ม เสี่ยงเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
วันนี้ ( 1 มิ.ย.)อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศแจ้งเตือนผ่านเพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่อุทยานได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุดบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
ทั้งนี้ เนื่องจากตลอดคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำห้วยและบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรง โดยสีน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม และมีฟองอากาศจำนวนมากลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ซึ่งเป็นสัญญาณของสภาพน้ำที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการลงเล่นน้ำ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ระบุว่า จากสภาพดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดการลงเล่นน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเป็นการชั่วคราว ครอบคลุมทุกชั้นและทุกจุด จนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินชมธรรมชาติ พักผ่อน และถ่ายภาพบริเวณน้ำตกได้ตามปกติ แต่ขอความร่วมมือจากทุกคนงดลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทางอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบทันทีเมื่อสามารถกลับมาเปิดให้ลงเล่นน้ำได้ตามปกติ.