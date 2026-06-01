รวบ 6 จีนเทา หนีมาจากฝั่งเมียนมา ถูกจับคาด่านสังขละบุรี อ้างงานไม่ตรงปก หวังกลับประเท

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจหลายหน่วยงานสนธิกำลังจับกุมชายชาวจีน 6 ราย บริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกิ๊ก สังขละบุรี หลังลักลอบเดินเท้าข้ามชายแดนจากฝั่งเมียนมาเข้ามาไทย เบื้องต้นให้การว่าเดินทางไปทำงานในประเทศเมียนมา แต่เมื่อพบว่างานไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ จึงตัดสินใจหลบหนีกลับผ่านประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับประเทศจีน
พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 31 พ.ค. ที่ ผ่านมา พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.มนัส พร้อมศักดิ์โสภณ รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี และ พ.ต.ท.ประดิษฐ์ แร่เพชร สวป.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำจุดตรวจร่วมน้ำเกิ๊ก หมู่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 เจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง และทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ได้ร่วมกันจับกุมชายชาวจีนจำนวน 6 คน
ผู้ต้องหาประกอบด้วย นายหวัง เว่ย อัน อายุ 26 ปี, นายอู๋ หมิง ลี่ อายุ 39 ปี, นายหวัง ฉี เฉียว อายุ 23 ปี, นายหยาง ลี่ เฉิง อายุ 24 ปี, นายจง เสี่ยว โป อายุ 28 ปี และนายเป่า บัน เฉียง อายุ 28 ปี โดยทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จากการตรวจสอบพบว่า ชายชาวจีนทั้ง 6 คน เดินเท้ามาจากบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ซึ่งมีพรมแดนติดกับอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา เมื่อมาถึงบริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกิ๊ก เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นมีลักษณะคล้ายชาวต่างชาติ จึงเรียกตรวจสอบเอกสาร แต่ไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารใด ๆ ได้ อีกทั้งไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงประสานล่ามเข้าร่วมสอบสวน
จากการสอบถามผ่านล่าม ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การว่า ก่อนหน้านี้ได้ลักลอบข้ามแดนไปทำงานในประเทศเมียนมา แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่างานที่ได้รับไม่ตรงกับที่ตกลงหรือคาดหวังไว้ จึงตัดสินใจหลบหนีออกจากพื้นที่และลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อหาทางเดินทางกลับประเทศจีน แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า ชายชาวจีนทั้ง 6 ราย อาจเคยเข้าไปทำงานในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือฐานสแกมเมอร์ในฝั่งประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงของการหลบหนี รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่ดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ เพื่อหาข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมตัวไว้ที่ สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป.