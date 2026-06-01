รวบ 3 จีนเทาหลบฝนในรีสอร์ทสังขละบุรี ไร้เอกสารเข้าเมือง คาดเตรียมข้ามแดนสู่ฐานสแกมเมอร์เมียนมา

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ สนธิกำลังตรวจสอบและจับกุมชายชาวจีน 3 ราย หลังผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์แจ้งพบเข้ามาหลบฝนอย่างมีพิรุธ เมื่อตรวจสอบไม่พบเอกสารการเดินทาง เบื้องต้นดำเนินคดีฐานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมตั้งข้อสังเกตอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการจีนเทาที่เตรียมข้ามแดนไปยังฐานสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเมียนมา
เวลา 16.00 น. วันนี้ ( 31 พ.ค.) พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.มนัส พร้อมศักดิ์โสภณ รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี และ พ.ต.ท.ประดิษฐ์ แร่เพชร สวป.สภ.สังขละบุรี ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ว่าพบบุคคลต้องสงสัยคาดว่าเป็นชาวจีนจำนวน 3 ราย เข้ามาหลบฝนภายในรีสอร์ท เกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการจีนเทา
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้รายงานให้ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ทราบ ก่อนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำบ้านพระเจดีย์สามองค์ บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
เมื่อเดินทางไปถึง พบชายชาวจีนจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายจงเจี้ยนจ๋ง อายุ 26 ปี นายจูจงเหยียน อายุ 33 ปี และนายเมิงเซียงตุง อายุ 36 ปี กำลังหลบฝนอยู่ภายในบริเวณรีสอร์ท เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเอกสารการเดินทาง แต่ทั้งสามไม่สามารถแสดงเอกสารใด ๆ ได้ อีกทั้งไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวชายชาวจีนทั้ง 3 ราย ไปสอบสวนผ่านล่ามแปลภาษา ณ ที่ทำการสายตรวจบ้านพระเจดีย์สามองค์ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่เชื่อว่าชายชาวจีนทั้ง 3 ราย อาจอยู่ระหว่างหาช่องทางเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของขบวนการสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเมียนมา โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถจับกุมบุคคลในลักษณะเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องหลายคดี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่า ความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ที่ช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสบุคคลต้องสงสัยให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทันท่วงที ถือเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการสกัดกั้นเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ