พุทธศาสนิกชนแน่นวัดท่าการ้อง ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา รอบวิหารหลวงพ่อยิ้ม สืบสานพุทธประเพณี

พระนครศรีอยุธยา - พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อยิ้ม วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขณะที่วัดทั่วทั้งจังหวัดกว่า 500 แห่ง จัดกิจกรรมทางศาสนาพร้อมกันอย่างคึกคัก
เมื่อเวลา 20.00 น. วันนี้ ( 31 พ.ค.) ที่วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อยิ้ม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
บรรยากาศภายในวัดเป็นไปอย่างสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธา โดยประชาชนต่างพร้อมใจกันถือดอกไม้ ธูป เทียน เดินเวียนเทียนรอบวิหาร เพื่อระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
วัดท่าการ้องถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางชุมชนมุสลิม 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่า และบ้านการ้อง นับเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของผู้คนต่างศาสนาในพื้นที่
ภายในวัดประดิษฐาน “พระพุทธรัตนมงคล” หรือ “หลวงพ่อยิ้ม” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น สะท้อนถึงความรุ่งเรืองและความสงบสุขของบ้านเมืองในยุคนั้น ผ่านพุทธลักษณะอันงดงามและพระพักตร์ที่เปี่ยมด้วยเมตตา
สำหรับวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการในพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งล้วนเกิดขึ้นในวันเดียวกัน พุทธศาสนิกชนจึงถือโอกาสเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ คณะสงฆ์ยังได้ให้โอวาทและเน้นย้ำถึงการรักษาพระธรรมวินัย ตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคม
ทั้งนี้ พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาได้จัดขึ้นพร้อมกันตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 500 แห่ง โดยมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างเนืองแน่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป